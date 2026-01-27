حسن البلام.. «متقاعد» في رمضان

علي عبد الرحمن (القاهرة) انتهى الممثل حسن البلام من تصوير مشاهده في مسلسل «آخر الشهر»، والذي يشارك في بطولته محمد الدوسري، وشيماء علي، تأليف مريم نصير، وإخراج باسل الخطيب، ومن المقرر أن يُعرض في الموسم الرمضاني. ويجسِّد البلام في المسلسل شخصية «صالح»، رجل حكومي متقاعد يخوض استثمارات فاشلة تؤثر على أسرته، ويحاول مواجهة الأزمات المتصاعدة نتيجة قراراته المتهورة.

ويقدم العمل حبكة كوميدية هادفة تتناول عدداً من القضايا الاجتماعية بأسلوب لطيف، تتخلله مواقف ومفارقات درامية تعكس الواقع بروح مرحة. كما يواصل حسن البلام عرض مسرحية «آخر ظهور: قبل 300 سنة»، مع عبد العزيز النصار، وزهرة عرفات، تأليف عبد العزيز المسلم، وإخراج عبدالله البدر.