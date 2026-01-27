حبيب غلوم.. أب بـ3 وجوه

علي عبد الرحمن (القاهرة)



يواصل الممثل حبيب غلوم حضوره المتميّز في الموسم الرمضاني المقبل، حيث يجسِّد دور الأب في 3 أعمال مختلفة، يلعب خلالها شخصية الرجل المتحمل لمسؤولية أسرته وسط تحديات الحياة، ويحظى بالتفاف أفراد العائلة حوله على الرغم من مواجهة بعض الصعوبات، التي تعكس صراعات الحياة اليومية.

يشارك غلوم في بطولة مسلسل «خطوات صغيرة»، مع محمد الرمضان، وهبة الدري، تأليف أنفال الدويسان، وإخراج منير الزعبي، ويتناول العمل قضايا اجتماعية وإنسانية معاصرة تمس الأسرة والمجتمع، في إطار درامي يركز على تفاصيل الحياة اليومية والعلاقات الإنسانية بأسلوب يجمع بين الواقعية والبعد العاطفي.

كما يشارك غلوم في مسلسل «غناوي الشوق»، مع يوسف بوهلول، وهيفاء حسين، تأليف عبد المحسن الروضان، وإخراج أحمد يعقوب المقلة، ويتألف العمل من 15 حلقة متصلة، تروي كل حلقة قصة مختلفة مرتبطة بأغنية قديمة.

ويرصد المسلسل الأحداث الاجتماعية والتاريخية في منطقة الخليج خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، مانحاً المشاهد فرصة التعرف على التراث الخليجي من خلال سرد درامي مشوِّق.

ويظهر غلوم في مسلسل «متاهة»، بطولة خالد أمين، وريم أرحمة، تأليف علي شمس، وإخراج محمد دحام الشمري، ويدور العمل حول امرأة تُدعى «حياة»، تعيش فترة صعبة داخل متاهة حياتية، مجبرة على تعديل أوضاع أسرتها وحل مشكلاتها، وسط العديد من المفاجآت والأحداث المشوقة، في إطار اجتماعي يمزج بين الدراما الواقعية والطابع التشويقي.