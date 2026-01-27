«إكسبوجر 2026» يقدِّم 66 عرضاً سينمائياً

الشارقة (وام)



تُطلق النسخة العاشرة للمهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، الذي ينظّمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، من 29 يناير - 4 فبراير، أكبر وأغنى برنامج سينمائي في تاريخ الحدث، في نقلة نوعية تضع الفيلم في قلب هوية «إكسبوجر» الثقافية والإبداعية. يقدِّم المهرجان على مدى 7 أيام، تجربة سينمائية تتضمن حوارات عالمية، و66 عرضاً سينمائياً متنوعاً بين الوثائقي والروائي والتجريبي، إلى جانب تدشين أول سينما خارجية في «إكسبوجر»، لتكون منصّة مفتوحة للسرد البصري والتجربة السينمائية الحيّة.

ويتضمن البرنامج السينمائي عدداً من الجلسات لمناقشة دور السرد البصري في تشكيل الفهم العام وتعزيز قيَم التعاطف والتعاون وترسيخ المسؤولية الثقافية، إلى جانب سلسلة من الجلسات النقاشية المتخصصة، التي تناقش دور السينما في الثقافة وتأثيرها عالمياً.

ويضم برنامج العروض أفلاماً وثائقية وروائية وتجريبية لصنّاع أفلام ومصورين مشاركين في الفعاليات. ويستكمل المهرجان البرنامج السينمائي بـ «جوائز إكسبوجر الدولية للتصوير والأفلام 2026» التي سجّلت أعلى مشاركة في تاريخه، حيث استقبلت 29.000 مشاركة فوتوغرافية و634 مشاركة في الأفلام من أكثر من 60 دولة، ما يعكس اتساع حضور المهرجان دولياً.

وتُكرِّم «جوائز إكسبوجر العالمية للأفلام» صنّاع الأفلام والمربين والمهنيين الذين يسهمون في تطوير السرد البصري في 4 فئات: أفضل الفنون السينمائية، ⁠أفضل فيلم وثائقي، أفضل فيلم قصير، و⁠أفضل المؤثرات البصرية، معزِّزة مكانة السينما كجزء أصيل من منظومة «إكسبوجر» الإبداعية.

ويواصل «إكسبوجر 2026» تعزيز دوره، بوصفه منصّة عالمية لتطوير المهارات المهنية، من خلال سلسلة من ورش العمل السينمائية المتخصصة، التي يقدِّمها صنّاع أفلام وخبراء دوليون.

وتركِّز الورش التطبيقية على صناعة الفيلم بوصفها ممارسة إبداعية ومهنية، مع التركيز على السرد والأداء والإنتاج والتكنولوجيا الحديثة.