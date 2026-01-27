الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
حديقة الحيوانات بالعين تحتفي بالعيد الوطني الكويتي

حديقة الحيوانات بالعين تحتفي بالعيد الوطني الكويتي
27 يناير 2026 14:53

أبوظبي (الاتحاد)

تنظّم حديقة الحيوانات بالعين فعاليات احتفالية بمناسبة العيد الوطني الكويتي ضمن احتفاء دولة الإمارات بهذه المناسبة، التي تستمر لأسبوع، وتمتد من 29 يناير حتى 4 فبراير تحت شعار «الإمارات والكويت إخوة للأبد».
وتأتي هذه الاحتفالات تتويجاً للعلاقات الأخوية التاريخية بين الدولتين الشقيقتين، وتجسيداً لحرص قيادة الإمارات على مواصلة تعزيز هذه العلاقات.تتضمن فعاليات الحديقة لوحة فولكلورية لفن «العرضة» الكويتي العريق يستمتع الزوّار بمشاهدتها مباشرة عند مدخل الحديقة يومياً، وهو فن شعبي تراثي يؤديه الرجال تعبيراً عن الشجاعة والفخر والوحدة الوطنية مع إيقاع الطبول والسيوف مرددين الأشعار الحماسية.
وتستقبل الزوار لدى شبابيك التذاكر مجموعة رائعة من الهدايا التي تتضمن حقائب من المفاجآت وعلمَي الدولتين الشقيقتين ومشابك زينة وبطاقات تهنئة تحمل عبارات ورسائل احتفالية.
كما يستمتع زوّار الحديقة بتجاربهم المفضلة، بما يشمل استكشاف التنوع الحيواني والنباتي الذي يضم نحو 4000 حيوان، وزيارة المعارض، وحضور برامج الإثراء والإطعام، وجولات مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، ومغامرات سفاري العين.

حديقة الحيوانات في العين
العيد الوطني الكويتي
