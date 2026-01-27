طلاب مركز «حمدان للموهبة» يحققون لقب بطولة دبي FIRST LEGO League

دبي (الاتحاد)

حقق طلاب مركز حمدان للموهبة والابتكار التابع لـ مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية لقب مسابقة FIRST LEGO League على مستوى إمارة دبي، والتي أُقيمت أمس في مدرسة ميتروبول في دبي، بمشاركة 85 فريقاً من مختلف المدارس والمؤسسات التعليمية بإمارة دبي.

وقالت الدكتورة مريم الغاوي، مدير مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار: يعكس هذا الإنجاز المستوى المتقدم الذي بلغته برامج مركز حمدان للموهبة والابتكار، ويجسِّد ما يمتلكه طلبتنا من كفاءات علمية وقدرات ابتكارية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة. وتؤكد هذه النتائج حرص المركز على توفير بيئات تعليمية تطبيقية قائمة على التعلم التجريبي، تُمكّن الطلبة من تطوير مهارات التفكير التحليلي والعمل الجماعي وحل المشكلات، وربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي. كما تأتي مشاركة المركز في مسابقة FIRST LEGO League ضمن رؤيته الرامية إلى إعداد جيل من المبتكرين القادرين على المنافسة في المحافل العلمية والتقنية، والمساهمة الفاعلة في دعم توجهات دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وتوِّج الفريق الطلابي الأول بلقب بطل المسابقة، وحصل على المركز الأول في أداء الروبوت، إضافة إلى تحقيقه أعلى نتيجة مسجلة على مستوى المسابقات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في تأكيد على المستوى المتقدم الذي يتمتع به الطلبة المشاركون وقدرتهم على التميز في المنافسات التقنية.

وضم الفريق الأول: خالد محمد العمادي، حمدان راشد بالجافلة، عبدالله فهد المحمود، عبدالكريم يوسف بو خشم، وسيد منصور سيد حسن الهاشمي.

بينما حصل الفريق الطلابي الثاني على المركز الثاني في فئة تصميم الروبوت، ضمن منافسة قوية عكست مهارات متقدمة في الابتكار الهندسي والتفكير التصميمي.

وضم الفريق الثاني: زايد جاسم البنا، الشيخ ذياب بن محمد آل نهيان، وعيسى يوسف بو خشم.

وتأتي مشاركة طلاب مركز حمدان للموهبة والابتكار في مسابقة FIRST LEGO League في إطار حرص مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية على دعم الطلبة الموهوبين، وتنمية قدراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، من خلال تجارب تعليمية تطبيقية قائمة على التعلم العملي، تعزِّز الإبداع والعمل الجماعي، وتسهم في إعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة على المستويات المحلية والدولية وتحقيق الإنجازات الوطنية.