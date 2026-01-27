شما بنت محمد بن خالد: رؤية وطنية راسخة تضع الأسرة في قلب التنمية الشاملة

أبوظبي (الاتحاد)



افتتحت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة منصة الثريا، «منصة ومعرض الثريا 2026»، المتواصل حتى 29 يناير الجاري، في قاعة المارينا بمركز «أدنيك» أبوظبي، بمشاركة أكثر من 220 علامة تجارية محلية وعالمية، تمثِّل قطاعات التصميم والصناعات الإبداعية، في واحدة من أضخم النسخ التي تشهدها المنصة منذ انطلاقتها.



مساحة تفاعلية

تنظَّم النسخة الرابعة من «منصة الثريا» برعاية مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومركز «أدنيك» أبوظبي، وشركة أبوظبي للإعلام، وبرنامج وطني إبداعي التابع لدائرة التعليم والمعرفة، ضمن حدث ثقافي وتمكيني، انطلق في 25 يناير الجاري، ويجمع المبدعين ورواد الأعمال في مساحة تفاعلية تهدف إلى تطوير التجارب الإبداعية، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمار، وتعزيز الحراك الثقافي والسياحي في إمارة أبوظبي.





«عام الأسرة»

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2026 ليكون «عام الأسرة» يجسِّد رؤية وطنية راسخة تضع الأسرة في قلب التنمية الشاملة، باعتبارها الحاضنة الأولى للقيَم والركيزة الأساسية لتماسك المجتمع واستدامة نهضته. وأوضحت أن اختيار ثيم البحر واللؤلؤ لهذه النسخة، ينطلق من هذا الإطار الوطني، حيث يعكس ارتباط الهوية الوطنية بجذورها الأصيلة، ويجسِّد رمزية الأسرة الإماراتية التي تشبه اللؤلؤة، تتكوّن في العمق، وتصقَل بالصبر، وتزداد قيمة مع الزمن، بوصفها أساس الهوية وامتداد الذاكرة الوطنية. وأكدت أن هذه النسخة من منصة الثريا لا تتفوق إلا على نفسها بما تحمله من عمق رمزي ورؤية معاصرة تُعيد قراءة التراث بلغة الحاضر وتمنحه بعداً ثقافياً متجدِّداً.



جسر للتواصل

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، أن المنصة تمثِّل مساحة تمكينية شاملة لرائدات الأعمال الإماراتيات، تتيح لهن الترويج لمشاريعهن الإبداعية، وتوسيع شبكات التواصل المهنية، والوصول إلى جمهور محلي ودولي، بما يعزِّز دور المنصة كجسر للتواصل والتعاون، ومحفّز للسياحة الثقافية والإبداعية، ويُسهم في تحسين جودة الحياة وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً وعالمياً للإبداع.