الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
مهرجان «I-Film» في أبوظبي.. أبريل المقبل

الفيلي والخاجة يتوسطان القائمين على المهرجان (من المصدر)
29 يناير 2026 02:28

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يحتفي مهرجان «I-Film Festival» بالسينما الإماراتية وصنّاعها، في دورته الثالثة التي تقام في أبوظبي، بمنطقة ياس الإبداعية، «تو فور 54» في جزيرة ياس، في الفترة من 10 وحتى 12 أبريل 2026، بتنظيم من أكاديمية «الأفلام الابتكارية - أبوظبي» - Innovative Film Academy، ودعم من «هيئة الإعلام الإبداعي - أبوظبي». ويسلّط المهرجان الضوء على السينما الخليجية والهندية والعربية، من خلال برنامج حافل بالعروض السينمائية والفعاليات التفاعلية. 
وأعلن القائمون على المهرجان تفاصيل الدورة الثالثة خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس الأول، بحضور عدد من المكرّمين من الإمارات، الممثّل منصور الفيلي، والمخرجة نايلة الخاجة، بالإضافة إلى المنتج هشام سليمان، والممثل أشرف سرحان.

فيلم الافتتاح 
تأكيداً على حضور السينما الإماراتية، تفتتح فعاليات I-Film Festival بفيلم «باب» للمخرجة نايلة الخاجة، إلى جانب العرض الأول للفيلم القصير Place U Call Home، والفيلم الموسيقي Safest Light، وكلاهما من إنتاج أكاديمية «الأفلام الابتكارية - أبوظبي» وMedia Mania.

تكريمات 
يمنح المهرجان في دورته الثالثة جائزة الإنجاز مدى الحياة، لكل من: الممثل منصور الفيلي، والممثلة إلهام شاهين، تزامناً مع اختيار مصر ضيف شرف المهرجان، احتفاءً بإرثها السينمائي العريق. كما يمنح المهرجان الجائزة الشرفية للمخرج الإماراتي ناصر الظاهري، تقديراً لمسيرته السينمائية الحافلة، وإسهاماته المؤثرة محلياً وعالمياً.

مسابقات 
يترأس منصور الفيلي لجنة تحكيم مسابقات المهرجان، والتي تضم نخبة من السينمائيين، على أن يتم الإعلان عنها لاحقاً. ويفتح باب الترشّح للأفلام ابتداءً من 27 يناير، عبر الموقع الرسمي للمهرجان. وتشمل مسابقات المهرجان 3 فئات: الأفلام الإماراتية القصيرة، الأفلام العربية القصيرة، الأفلام الدولية القصيرة، إلى جانب استحداث مسابقات جديدة، أبرزها: مسابقة الذكاء الاصطناعي AI، مسابقة تحدي الإبداع Creative Minds، ومسابقة التصوير الفوتوغرافي.

جسر ديناميكي 
وقال سارفانا براساد، مدير المهرجان: تُولي دورة 2026 اهتماماً خاصاً بالإنتاجات المشتركة، وتطوير المواهب المحلية، ليكون I-Film بمثابة جسراً ديناميكياً يربط بين الإمارات والهند، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف: نفخر بالاحتفاء بالسينما الإماراتية وصنّاعها، وبمشاركة أكثر من 500 صانع أفلام، وحضور متوقع يتجاوز 5 آلاف طالب ومبدع، حيث يواصل المهرجان تعزيز مكانة أبوظبي، مركزاً إقليمياً وعالمياً للسينما والإبداع.
وأوضح براساد أن أكاديمية «الأفلام الابتكارية - أبوظبي»، الجهة المنظمة للمهرجان، تُعد مؤسسة تعليمية وإنتاجية إبداعية، تُعنى برعاية المواهب، وتعزيز الابتكار، حيث تأسست في أبوظبي 2022، بدعم من «هيئة الإعلام الإبداعي - أبوظبي»، وبالتعاون مع شركاء تعليميين مثل جامعة أبوظبي، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، لتمكين المواهب وصُنّاع الأفلام الإماراتيين. 

منصة حقيقية 
وبمناسبة حصده جائزة الإنجاز مدى الحياة، قال منصور الفيلي: أعتز بتكريمي في هذا المهرجان الدولي، الذي يحتفي في دورته الجديدة بالسينما الإماراتية، إلى جانب دوره الرئيس في أن يكون منصة حقيقية لتمكين المواهب، وربط الأجيال الجديدة بصناعة السينما. 

رسالة إنسانية 
وأعرب ناصر الظاهري عن سعادته بالتكريم، قائلاً: الجائزة الشرفية من مهرجان I-Film تمثّل مسؤولية بقدر ما هي تقدير، كما تُعد حافزاً للاستمرار في تقديم أعمال سينمائية تحمل رسالة إنسانية وتعكس صورة الإمارات الثقافية المنفتحة على العالم.

لحظة فخر 
وقالت نايلة الخاجة: عرض فيلم «باب» في افتتاح مهرجان دولي في أبوظبي يحتفي بالسينما الإماراتية يشكّل لحظة فخر لكل صانع فيلم محلي. وما يقدمه المهرجان من فعاليات ومبادرات سينمائية مشتركة، تسهم في بناء جسر تواصل حقيقي بين المبدعين الإماراتيين والعالم.

دعم المواهب
يحظى مهرجان «I-Film Festival الدولي» بدعم جامعة أبوظبي ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، كشريكين تعليميين، تأكيداً على التزامه بتطوير مهارات الشباب، حيث يستهدف المهرجان أكثر من 5 آلاف طالب ومبدع شاب من مختلف إمارات الدولة.

مهرجان I-Film
أبوظبي
السينما الإماراتية
السينما
الأفلام السينمائية
هيئة الإعلام الإبداعي
الإمارات
المهرجانات السينمائية
