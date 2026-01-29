الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الترفيه

«القرية العالمية».. عروض احتفالية تحت شعار «الإمارات والكويت إخوة للأبد»

«القرية العالمية».. عروض احتفالية تحت شعار «الإمارات والكويت إخوة للأبد»
29 يناير 2026 15:55

دبي (وام)

أعلنت القرية العالمية في دبي، عن برنامج حافل بالفعاليات والعروض الاحتفالية تحت شعار«الإمارات والكويت إخوة للأبد». وتقدم القرية لزوّارها خلال هذه الفترة تجربة ثقافية وترفيهية متكاملة تعكس ثراء الثقافة الكويتية وأصالة موروثها الوطني حيث تتزيّن أرجاء الوجهة وجناح الكويت بأجواء احتفالية نابضة بالحياة تشمل عروضاً فنية مستوحاة من الهوية الكويتية وتعبيرات تراثية تعزّز روح الأخوة والمحبة بين الشعبين. يستضيف جناح الكويت يومياً عدداً من العروض الفنية لفرقة الشياب إلى جانب مشاركتها في عروض على المسرح الرئيس خلال أيام مختارة من فترة الاحتفالات. فيما تضاء معالم القرية باللون الأزرق وتتزيّن بأعلام الإمارات والكويت في مشهد يعكس متانة العلاقات الثنائية. كما تشهد الاحتفالات أمسية فنية مميزة تتضمن افتتاحاً موسيقياً يقدمه دي جي إماراتي، يعقبه عرض لطائرات الدرون، يرسم لوحات بصرية معبرة في سماء القرية العالمية، وحفل موسيقي يحييه الفنان دافي.

