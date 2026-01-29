كيانا هايري من «إكسبوجر»: الروح الأفغانية تجد النور دائماً

الشارقة (الاتحاد)

ضمن جلسات الدورة العاشرة من مهرجان «إكسبوجر 2026»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في منطقة الجادة خلال الفترة من 29 يناير الجاري حتى 4 فبراير المقبل، استضافت منصة «إكس» المصورة الصحفية كيانا هايري، إحدى أبرز الأسماء المرتبطة بتوثيق الحياة في أفغانستان على مدى سنوات طويلة، وذلك في جلسة حملت عنوان «كيف تعيش الحرية في أفغانستان؟».



تفاصيل وقصص

وخلال الجلسة، قدّمت المصورة الصحفية الكندية - الإيرانية قراءة بصرية معمّقة لمفهوم «الحرية» في أفغانستان، مشيرة إلى أنه اكتسب أشكالاً جديدة ومعقّدة منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة عام 2021. ومن خلال عرض بصري، اصطحبت هايري الحضور في رحلة إلى عوالم مغلقة يصعب الوصول إليها، كاشفةً عن جلسات فرح خاصة بالفتيات، وحلقات تعليم سرية، إلى ممارسة الهوايات الفنية داخل البيوت، مؤكدة أن الروح الأفغانية قادرة دائماً على إيجاد مسارب للنور مهما اشتدت العتمة.



مقاومة صامتة

وتحدثت هايري، التي عاشت في كابول لسنوات، عن التحديات الكبيرة التي واجهتها في توثيق حياة النساء، موضحة أن صورها لا تسعى إلى رصد البؤس، بل إلى إبراز أشكال المقاومة الصامتة التي تمارسها النساء في تفاصيل حياتهن اليومية. وقالت: الحرية في أفغانستان اليوم ليست غياب القيود، بل الإصرار على الحفاظ على الهوية والأمل رغم وجود تلك القيود. كما تناولت دور الصورة في تشكيل الرأي العام العالمي تجاه القضايا المنسية للمرأة في المجتمعات المحلية والهامشية، بوصفها أداة تعبّر في آن واحد عن هشاشة الإنسان وقوته.



«نساء بلا أرض»

وتحدثت هايري عن معرضها المشارك في هذه الدورة تحت عنوان «نساء بلا أرض»، والذي يركّز على حياة النساء والفتيات في أفغانستان، مسلطاً الضوء على حالة الاغتراب التي تعيشها المرأة في ظل التشدّد، وتقلّص المساحات المتاحة لها، من التعليم والعمل، إلى الوجود في الفضاء العام.

ويقدّم معرض هايري، الذي يأتي ضمن منطقة «التصوير الصحفي: قضايا اجتماعية»، لحظات نادرة من داخل البيوت، حيث تحاول النساء ممارسة حياتهن بصورة طبيعية، من قراءة الكتب، إلى الرقص، والفن، والخياطة، بوصفها تعبيرات عن مقاومة روحية، إلى جانب طرح تحديات عميقة، من بينها أزمة تعليم الفتيات.