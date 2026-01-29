الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
«الجادة» تنبض بالفنون البصرية مع انطلاق «إكسبوجر 2026»

«الجادة» تنبض بالفنون البصرية مع انطلاق «إكسبوجر 2026»
30 يناير 2026 00:41

الشارقة (الاتحاد)
شهد اليوم الافتتاحي لمهرجان إكسبوجر الدولي للتصوير 2026 إقبالاً جماهيرياً لافتاً، حيث توافد الزوار إلى منطقة الجادة في الشارقة لحضور انطلاق الدورة العاشرة من المهرجان، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة تحت شعار «عقد من السرد القصصي البصري».وتجوّل الجمهور في أرجاء المهرجان، مستكشفين مجموعة واسعة من الفعاليات التي شملت عروضاً تفاعلية، ومعارض فنية، وجلسات تعريفية، مفتتحين بذلك برنامجاً يمتد على مدار سبعة أيام، مخصص للتصوير وصناعة الأفلام والسرد البصري. ويجمع المهرجان بين ورش عمل للأطفال والكبار، وجلسات حوارية ونقاشات عامة، إلى جانب إتاحة الفرصة للتفاعل المباشر مع مصورين وصنّاع أفلام وثائقية من مختلف أنحاء العالم.
وقدّمت دورة هذا العام تجربة تفاعلية جديدة جمعت بين الصورة والموسيقى، موسّعةً مفهوم السرد البصري ليشمل الأداء الفني الحي. ففي إحدى قاعات المهرجان، ترافقت مشاهدة المعارض الفوتوغرافية مع مقطوعات موسيقية من روائع أم كلثوم وفيروز، قدّمتها جولي البحيري، طالبة الإعلام في الجامعة الأميركية في الشارقة، يرافقها زميلها عبد الرحمن توفيق على آلة العود.
ويولي «إكسبوجر 2026» اهتماماً كبيراً بالتعليم والتطوير المهني، من خلال تنظيم 280 جلسة لمراجعة ملفات الأعمال، إلى جانب برنامج واسع من ورش العمل التطبيقية، وحوارات تناقش السرد البصري في مجالاته التحريرية والوثائقية والإبداعية.
ويمتد المهرجان على مساحات داخلية وخارجية في موقع الجادة، على مساحة 49 ألف متر مربع، مقدّمًا برنامجًا شاملًا يضم 95 معرضًا تستعرض أكثر من 3.200 عمل فني. كما يشهد المهرجان تنظيم أكثر من 570 فعالية بصرية على مدار أيامه، موزعة على 12 منطقة موضوعية. وتستمر فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان اكسبوجر الدولي للتصوير من 29 يناير وحتى 4 فبراير 2026 في منطقة الجادة بالشارقة.

