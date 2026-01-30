«الفيلم» مع أفضل تجارب التصوير في «إكسبوجر 2026»

الشارقة (وام)



تحظى السينما بحضور محوري ضمن برنامج المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2026»، من خلال برنامج سينمائي متكامل وورش عمل موسّعة تركز على صناعة الأفلام، لتشكّل معاً مساحة شاملة للسرد البصري، وتقدّم الفيلم بوصفه لغة بصرية قادرة على التعبير العميق والتأثير الإنساني.

ويجمع برنامج «سينما إكسبوجر» عروضاً لأفلام وثائقية، وأفلام قصيرة، وأعمال متحركة، وأفلام روائية طويلة من مختلف أنحاء العالم، مع تركيز خاص على الحكايات الإنسانية، والذاكرة الاجتماعية، والهوية الثقافية، والوعي البيئي، والتجارب الشخصية.

عروض سينمائية

يتضمن جدول العروض مجموعة من الأعمال البارزة، بينها الفيلم الوثائقي البرتغالي «الحياة البرية في وادي كوا» اليوم الجمعة، والدراما السودانية «وداعاً جوليا» في 4 فبراير، إلى جانب أفلام تطرح أسئلة عميقة، مثل «دم الأفريكانر» اليوم الجمعة، الذي يتناول إشكاليات الهوية في جنوبي أفريقيا ما بعد الفصل العنصري، والفيلم الوثائقي «قلب من حجر» في 1 فبراير، الذي يوثِّق رحلة لاجئ أفغاني شاب في فرنسا.

وبين الأفلام الوثائقية المعروضة أيضاً فيلم «إخوة الرضاعة» في 1 فبراير، الذي يبرز الروابط الإنسانية والعاطفية، كما يُعرض فيلم «ستكونين سويدية يا ابنتي» في 1 فبراير، الذي تروي من خلاله أسرة سورية تعيش في السويد رحلة لجوئهم.

وتتناول أفلام أخرى الذاكرة التاريخية والمشاهد الإنسانية، من بينها فيلم «اللد» في 2 فبراير، الذي يعيد قراءة الماضي والحاضر، فيما يقدم فيلم «فرفور: يوميات حرب من غزة» في 3 فبراير، مشاهد إنسانية لطفل يعيش في قلب الحرب متشبثًا بقطته كرفيق له وسط الدمار.

البيئة والحياة البرية

تحضر السرديات البيئية بقوة ضمن البرنامج، من خلال فيلم «الجزر البرية – السهول العشبية» في 3 فبراير، الذي يتابع الرحالة الشهير ديفيد أتينبورو بعدسة المصور سيمون كينغ، مبرزاً الترابط الدقيق بين الكائنات والطبيعة.