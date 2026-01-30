ماكس ريختر يبهر جمهور «ليالي السعديات»

أبوظبي (الاتحاد)



استضافت «ليالي السعديات» المؤلف الموسيقي العالمي ماكس ريختر مساء الخميس 29 يناير في عرض موسيقي مميز، حوّل جزيرة السعديات إلى مساحةٍ للتأمل والتواصل الإنساني.

وبهر ريختر، المرشح لجائزة الأوسكار لعام 2026، الجمهور بأدائه المذهل، وقدّم باقة مختارة من أعماله الشهيرة جمعت بين ألحان البيانو المؤثرة والتوليفات الإلكترونية التأملية والتوزيعات الأوركسترالية الفريدة، التي أكدت مكانته كأحد أبرز الأصوات الفنية المعاصرة.

وتضمّنت الأمسية مقطوعات من أعماله المحببة، بما في ذلك مقاطع من مشاريعه الشهيرة «ذا بلو نوتبكوس» و«إن أي لاندسكيب»، والتي تتحدث عن موضوعات الاختلاف والمصالحة والسعي نحو الانسجام. وتأثر الجمهور بأداء ريختر المميّز الذي عكس أسلوبه المتقن في صياغة تجربة موسيقية لا تُنسى.

وخاطب ريتشر، المؤلف الموسيقي وعازف البيانو الألماني البريطاني الجمهور في أبوظبي، وقال: «يسعدني التواجد هنا وسط هذه الأجواء الرائعة والمكان المتميّز»، وبدأ مع معزوفة أطلقها العام الماضي بعنوان «إن إيه لاندسكيب».

وتستمر عروض السلسلة في 31 يناير مع النجم العالمي ريكي مارتن، في ليلة أخرى تعدُ بتجربة فنية متكاملة. وينضم ريختر بذلك إلى موسم ليالي السعديات 2025 - 2026 الذي يستضيف نخبة من أبرز نجوم الموسيقى، مع ترقب جماهيري لعروض فبراير التي ستضم الأسطورة العالمية ماريا كاري في 7 فبراير وأيقونة الروك الكندي براين آدامز في 11 فبراير وكاتب الأغاني الحائز جوائز جرامي «جون ماير» في 15 فبراير.