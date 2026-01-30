جزيرة ياس تتألق بألوان علم الكويت

أضاءت جزيرة ياس في أبوظبي معالمها البارزة بألوان علم دولة الكويت الشقيقة تجسيداً لعمق روابط الأخوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين واحتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية. ودعت الجزيرة ضيوفها للاستمتاع بمشاهدة الإضاءة الجميلة طوال الفترة الممتدة من 29 يناير الجاري إلى 5 فبراير المقبل.

وستتألق المدن والمعالم الترفيهية العالمية في جزيرة ياس، بما في ذلك «عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي»، و«ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، و«عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي»، و«كلايم جزيرة ياس، أبوظبي»، و«فندق دبليو أبوظبي، جزيرة ياس»، و«الاتحاد أرينا»، و«حلبة مرسى ياس»، بألوان الأحمر والأخضر والأبيض والأسود، التي ترمز إلى علم دولة الكويت، لتشكل لوحة فنية تعبر عن معاني الوحدة والتعاون والتقارب الثقافي بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة. ولإضفاء المزيد من البهجة والفرح على أجواء الاحتفالات، سيضيء عرض مخصّص للألعاب النارية سماء الواجهة البحرية «ياس باي ووترفرونت» غدا عند الساعة 9 مساءً، ليمنح الزوّار فرصة إضافية للمشاركة والاستمتاع بهذه المناسبة الوطنية مع أفراد العائلة والأصدقاء ضمن أجواء احتفالية مميزة. وسيتمكّن ضيوف جزيرة ياس القادمون من دولة الكويت ومن مختلف أنحاء المنطقة من الاستفادة من مجموعة من العروض الترويجية التي تتوفر خلال فترة الاحتفالات. وتقدم جزيرة ياس باقة متنوّعة من التجارب الترفيهية العالمية والأنشطة النوعية، وتواصل استقطاب الضيوف عبر مجموعة متكاملة من البرامج الترفيهية التي صُممت لتواكب مختلف المناسبات.