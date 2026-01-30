كرنفال «القابضة» المجتمعي ينطلق في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بـ «عام الأسرة»، انطلقت أمس، فعاليات كرنفال «القابضة» المجتمعي في متنزه خليفة بأبوظبي، وتمتد حتى 8 فبراير المقبل.

قال أنس جودت البرغوثي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات للمجموعة في «القابضة»: تنسجم النسخة الثالثة من الكرنفال المجتمعي مع أهداف «عام الأسرة»، التي تتمثل في التركيز على أهمية الحفاظ على الروابط الأسرية وأهميتها في بناء وازدهار المجتمع، إضافة إلى دورها في غرس قيَم التعاون والتواصل والتآلف التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات والحفاظ عليها وضمان استمراريتها.



أجواء احتفالية

وأوضح البرغوثي، أنه تم تصميم فعاليات الكرنفال لهذا العام لتناسب أفراد الأسرة، وتشمل فعاليات ترفيهية وتثقيفية وألعاباً تنافسية ومسابقات وسحوبات وجوائز تشجيعية، إلى جانب تخصيص مساحات للتنزه ولمِّ شمل الأسر في أجواء احتفالية آمنة ومميزة. وأشار إلى أن الكرنفال يقدم صورة مشرقة عن أنشطة شركات المحفظة الاستثمارية في تنمية القطاعات المتنوعة في الدولة، ومنها: الصحة، النقل، الطاقة، وتلك التي تهتم بالبيئة وجودة الحياة وغيرها.

وأشار البرغوثي، إلى أن الكرنفال الذي تنظمه «القابضة» للسنة الثالثة على التوالي، يُعد مبادرة نوعية ضمن برنامجها الشامل للمسؤولية المجتمعية، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وبناء الترابط المجتمعي وحماية البيئة. وقال: يحمل الكرنفال رسالة واضحة مفادها دعم تنمية وتطوير البنية التحتية الاجتماعية في الدولة ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.



مفاجآت

يشهد الكرنفال في نسخته لهذا العام العديد من المفاجآت والفعاليات الإبداعية والترفيهية والتفاعلية وألعاب الأطفال، وتجربة الاستمتاع بعروض السينما في الهواء الطلق، فضلاً عن مجموعة متنوعة من خيارات الأطعمة التي تعكس الثقافة المحلية وتجارب تفاعلية، طوال أيام الكرنفال.

ويهدف الكرنفال المجتمعي، إلى تسليط الضوء على أنشطة مختلف القطاعات الحيوية التي تلامس الحياة اليومية للأفراد، وتشارك فيه 17 شركة من شركات «القابضة» الاستثمارية، بينها: مجموعة موانئ أبوظبي، شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، «الاتحاد للطيران»، شركة مطارات أبوظبي، مجموعة «تدوير»، «الاتحاد للقطارات»، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، حيث يحظى الزوّار بفرصة التعرّف على الأثر الإيجابي في دعم الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي في الدولة.



مواقيت

يستقبل الكرنفال الزوّار على مدار 10 أيام من الساعة 4:30 عصراً وحتى الساعة 10:00 ليلاً أيام الأسبوع، وحتى الساعة 11:00 ليلاً في عطلة نهاية الأسبوع، فيما يتمكن الأطفال دون الـ 12 سنة من الدخول والاستمتاع بفعاليات الكرنفال مجاناً. ويتم تنظيم زيارات مدرسية صباحية تتيح للطلاب المشاركة في ورش العمل والتجارب التفاعلية.