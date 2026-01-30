في ختام فعاليات نسختها الرابعة.. منصّة «الثريا 2026» تؤكد مكانتها وحضورها اللافت

أبوظبي (الاتحاد)



تحت رعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، ورئيسة مجلس إدارة منصّة «الثريا»، أسدلت منصّة «الثريا 2026» الستار على فعاليات نسختها الرابعة، محققة نجاحاً استثنائياً وحضوراً جماهيرياً غير مسبوق، وذلك بالشراكة مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومركز «أدنيك» أبوظبي، وشركة أبوظبي للإعلام.

على مدار 5 أيام حافلة بالإبداع والتفرّد، تحوّلت قاعة المارينا في مركز «أدنيك» أبوظبي، إلى وجهة نابضة بالفخامة والذوق الرفيع، مستقطبة نخبة من الزوار من عشاق التميّز، ليؤكد هذا الإقبال اللافت المكانة المتنامية لمنصّة «الثريا» إحدى أبرز الفعاليات السنوية المنتظرة على خريطة المشهد الثقافي والاقتصادي في الدولة.



حضور استثنائي

وقدمت النسخة الرابعة، تجربة فاخرة متكاملة، استضافت خلالها المنصّة أكثر من 220 علامة تجارية محلية ودولية، إلى جانب نخبة من رواد الأعمال الإماراتيين، في مشهد يعكس ثراء الذائقة، وتنوع الإبداع.

وشهدت منصّة «الثريا 2026» حضوراً استثنائياً أتاح للزوّار التفاعل المباشر مع نخبة من كبار المصممين، الذين قدّموا أعمالاً جسّدت مزيجاً متقناً من التراث والحداثة، وأبهرت الحضور بتصاميم مبتكرة ورؤى فنية متفرّدة.



دور استراتيجي

وأكّدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، أن منصّة «الثريا» تمثل إحدى المبادرات الرائدة ذات الدور الاستراتيجي في تمكين الكفاءات الوطنية ورائدات الأعمال وتعزيز حضورهن المؤثر على الساحة الإبداعية. وأوضحت أن المنصّة تشكل مساحة حيوية لعرض المواهب الوطنية، وفتح آفاق جديدة أمام المرأة الإماراتية للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الإبداعي والمساهمة في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار والإبداع.

وقالت: نفخر بما حققته منصّة “الثريا” من نجاح متنامٍ عاماً بعد عام، وبالدور الاستراتيجي الذي تؤديه في دعم رائدات الأعمال والمصممات الإماراتيات، ومنحهن منصّة احترافية للوصول إلى الأسواق وتعزيز حضورهن محلياً وعالمياً، بما يعكس طموحنا في تمكين المرأة والإبداع الإماراتي على أعلى المستويات.



جودة وشمولية

وأكّدت اللجنة المنظمة، أن النسخة الرابعة من منصّة «الثريا» شكّلت تميزاً فريداً في جودة التنظيم وشمولية المشاركة، ومستوى التفاعل الجماهيري، مشيرةً إلى أن هذا النجاح اللافت يعكس الثقة المتزايدة بالمنصّة ودورها الاستراتيجي في دعم صناعة الموضة، وتعزيز مكانة أبوظبي عاصمة للثقافة والفخامة والإبداع.

ومع ختام «الثريا 2026»، تترسخ بصمة المنصّة حدثاً رائداً وملهماً، تاركةً جمهورها على موعد مع نسخة مقبلة أكثر تألقاً وإبهاراً.