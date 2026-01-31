«الحصن 2026» يحتفي بالتراث

لكبيرة التونسي (أبوظبي)



ضمن أجواء تراثية وتفاعل لافت، يختتم «مهرجان الحصن 2026» الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، فعالياته اليوم، ويقدم الحدث الاستثنائي تجارب ملهمة وبرامج ثريّة بالفعاليات المستحدثة وجديدة كليّاً، وأنشطة تضيء على حياة الأجداد وترسخها لدى الأجيال بكل فخر واعتزاز.

يشكِّل «مهرجان الحصن 2026» مدرسة تعليمية للأطفال، عبر مشاهد حيّة وورش عمل تفاعلية، ضمن ساحات مليئة بالفرح والفخر بالموروث والعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، يحتفى بالحِرف والأسر المنتجة ويعزِّز لدى الأجيال الصور الاجتماعية القديمة ويستعرض مبادرات الشباب في التجديد للزي الإماراتي ومختلف الإبداعات، مع الحفاظ على الروح الإماراتية الأصيلة.



تعزيز الفخر

تخصِّص النسخة الحالية من الحدث التراثي والثقافي برامج تدريبية مشوِّقة وتفاعلية للشباب والأطفال، من خلال الورش التعليمية، التي صمِّمت لتستوعب أفراد الأسرة، ضمن تفاعل الكبير ومشاركة الأسر المنتجة والسوق والورش التعليمية. وشارك الشباب ضمن «البزار»، كما تفاعل الأطفال ضمن «مركز الشرطة»، التجربة الغامرة التي تعرِّف الأطفال بالموروث الشرطي. ويحتفى المهرجان بالقيَم الإماراتية الأصيلة التي تقوم على الإيثار والوحدة وروح الانتماء والاعتزاز إلى جانب العديد من الورش التفاعلية التي يستفيد منها الأطفال يومياً طيلة المهرجان.





دلالات عميقة

ومن التجارب الملهمة التي قدمها «مهرجان الحصن 2026» هذه السنة «ليوان القهوة الإماراتية»، وهي تجربة تراثية مرتبطة بالذاكرة الجمعية لأهل الإمارات وتعكس كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، ويشكّل هذا النشاط الثقافي التراثي نقطة جذب للزوّار من مختلف الأعمار، حيث تعرّفوا على جانب من العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة عبر ممارسات وعروض حية ترتبط بأصالة الموروث وقيمه الإنسانية.



رحلة الضيافة

وقال أحمد علي الشمري منسِّق برامج المهرجانات والفعاليات في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والذي قدم للجمهور أساليب تقديم القهوة الإماراتية ومراحل إعدادها و«سنع» تقديمها، إن هذه المحطة تهدف إلى ترسيخ الموروث الإماراتي وربط الأجيال بعاداتهم وتقاليدهم الأصيلة. وتبدأ رحلة الضيافة في «ليوان القهوة الإماراتية» الإرث الحيّ الذي يجمع الكرم والاحترام والترابط المجتمعي، عبر تجارب تفاعلية تعرِّف الجمهور بـ«السنع» وتفتح مساحة للمعرفة والمشاركة واللقاء الإنساني، وتتضمن هذه المحطة 4 أقسام منها: «مراسم القهوة الإماراتية»، «مجلس السنع»، «معرض القهوة الإماراتية» و«بيت القهوة».





روح البيت الإماراتي

وذكر أحمد الشمري، أن «مجلس السنع» يحتضن مجموعة من البرامج الثقافية الهادفة، بينها برنامج «سنع المجالس» الذي يعرِّف الزوّار بآداب المجالس وقيَمها، والجلسة الحوارية التي تفتح المجال للنقاش وتبادل الخبرات حول التراث والهوية، إضافة إلى برنامج المسابقات «سنع سين جيم» الذي يقدم المعرفة بأسلوب تفاعلي ممتع لأفراد الأسرة. ويمثل مجلس السنع مساحة حيّة تعكس جوهر الضيافة الإماراتية وتسهم في ترسيخ مفاهيم الاحترام والمشاركة والانتماء، بما يعزِّز الارتباط بالهوية الوطنية والتراث الثقافي الأصيل.



تجارب متفردة

كثيرة هي التجارب الثقافية المتفردة التي يقدمها «مهرجان الحصن 2026»، منها معرض «هدوب الزري» الذي يحتفي بفخامة «البشت» و«البرقع» كأبهى رموز التراث الإماراتي، حيث يحملان في خيوطهما عبق الماضي وأسرار الحِرف المتوارثة جيلاً بعد جيل. فكل خيط منسوج وكل تطريز براق يروي حكاية أيادٍ ماهرة أبدعت في تشكيل معالم الهوية.





روح الضيافة

يحمل معرض القهوة الإماراتية دلالات ثقافية عميقة بين التراث والضيافة، وفي المعرض يتعرّف الجمهور على أدوات القهوة الإماراتية التي تُعد جزءاً أصيلاً من الحياة اليومية والضيافة في المجتمع الإماراتي، حيث تعكس قيَم الاحترام والتواصل والمشاركة. وتمثِّل إرثاً متوارثاً يجِّسد هوية القهوة الإماراتية بوصفها رمزاً للكرم والأصالة والتقاليد العريقة. ويقدم «بيت القهوة» تجربة ثقافية تعبِّر عن جوهر القهوة الإماراتية، بما تحمله من قيَم الكرَم والاحترام لتبقى شاهداً حيّاً على روح الضيافة الإماراتية الأصيلة.





فن الزمن الجميل

يشهد «مهرجان الحصن 2026» برنامجاً موسيقياً يومياً على مسرح الكورنيش، و«فلج الحصن»، حيث تلتقي العائلات للتواصل والاستمتاع بالموسيقى بمشاركة مواهب وفنانين محليين، يجتمعون لتقديم جلسات إماراتية تعيد إحياء زمن الفن الحميل. ويحتضن «فلج الحصن» عروضاً موسيقية يقدّمها نخبة من أبرز الموسيقيين الإماراتيين، حيث تتيح للزوّار الاستمتاع يومياً بعروض موسيقية نابضة بالحياة. وفي تجربة تجمع بين التراث والثقافة والفن، يستمتع الزوّار بإيقاعات الموسيقى الإماراتية في «عروض مسيرة الأغنية الإماراتية» التي تقام على مسرح الكورنيش.





«البرقع» و«البشت»

بالحديث عن «هدوب الزري» قالت آمنة الزعابي من «بيت الحرفيين»: يسلط المعرض الضوء على صناعة «البرقع» و«البشت» كجزءٍ أصيل من الزي الإماراتي، حيث تدخل خيوط الزري في صناعة البشت وتطريزاته المتنوعة، والتي تختلف حسب المدينة وحسب الصانع نفسه. كما يدخل الزري في «البرقع» ضمن الخيط الذي يُربط به، ويكشف المعرض الأدوات المستخدمة في ذلك، وخطوات هذه الصناعة، عبر عرض حي للحِرفيين المهرة. وأضافت الزعابي: تستعرض الأمهات الحِرفيات مهاراتهن في صناعة «البراقع»، إلى جانب تقديم ورش عمل تفاعلية للجمهور، حيث يتعلم المشاركون خطوات صناعة «البرقع» من البداية إلى النهاية ضمن تجربة تفاعلية تجسّد رحلة هذا الرمز التراثي العريق من الماضي إلى الحاضر.



مراسم القهوة

أشار الشمري إلى أن مراسم القهوة الإماراتية إرث حيّ يُنقل للأجيال، حيث تُعد أحد أبرز الرموز الحيّة للتراث الثقافي اللامادي في المجتمع الإماراتي، ولها دلالة عميقة في حياة الأفراد. وتسلِّط مراسم القهوة الإماراتية الضوء على مراحل إعدادها وتقديمها وفق «السنع» الإماراتي. وتحتفي هذه التجربة بفن أصول القهوة وفق التقاليد الإماراتية العريقة وتعزِّز التواصل الثقافي وتعمِّق الارتباط بالهوية والتراث. وتحتضن منصّة مراسم القهوة الإماراتية برنامج «صانع القهوة الصغير» الذي يغرس قيَم السنع والضيافة الإماراتية، وينقل تراث القهوة الإماراتية للأجيال بأسلوب ممتع يعزِّز الموروث الثقافي التراثي.