اختتام فعاليات "الوثبة للزهور" في أبوظبي

اختتم مهرجان الوثبة للزهور، أحد أبرز المهرجانات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي أعماله بعد أيام حافلة بالمنافسات والأنشطة المتنوعة، التي جسدت تطور قطاع الزهور والزراعة التجميلية في دولة الإمارات، والحرص على ترسيخ مفاهيم الابتكار والإبداع والاستدامة في هذا المجال الحيوي.

وشهد المهرجان، الذي اقيم خلال الفترة من 16 إلى 30 يناير 2026 في جناح الجائزة بمهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي ، منافسات قوية ومتميزة بين المشاركين في مختلف المسابقات، وسط أجواء إيجابية وتنظيم متقن عكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه هذه الفعاليات، والدور الذي تؤديه في دعم المواهب الوطنية وتحفيزها على التميز.

وتنوعت المسابقات لتشمل أفضل صورة فوتوغرافية لمهرجان الوثبة للزهور، وأفضل تصميم لحديقة صحراوية، وأفضل منتج تحويلي من الزهور، وأفضل باقة زهور لفئتي الأطفال والمحترفين، إلى جانب مسابقة أفضل ممارسة إبداعية في مجال الزهور، وأفضل مزرعة زهور في الدولة، ومسابقة أجمل حديقة زهور منزلية، ما أسهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وإبراز طاقات إبداعية متنوعة.

وشكل مهرجان الوثبة للزهور هذا العام منصة متكاملة لعرض أحدث الممارسات الزراعية المبتكرة، من خلال ورش عمل تخصصية في تنسيق الزهور وصناعة المحتوى ثلاثي الأبعاد، وجلسات تعريفية حول التقنيات الحديثة في الزراعة التجميلية، ما عزز من دوره كحدث وطني رائد يدعم توجهات دولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية.

كما أسهمت جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في الارتقاء بمستوى المشاركات، عبر تحفيز المزارعين والمبدعين على تبني حلول مبتكرة تعكس رؤية الدولة في تطوير القطاع الزراعي.

وفي ختام المهرجان، كرم مبارك القصيلي المنصوري، رئيس لجنة المهرجانات والمسابقات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، المشاركين في المهرجان، تقديراً لمساهمتهم الفاعلة وجهودهم المتميزة التي كان لها الأثر الكبير في إنجاح الفعاليات والمسابقات المصاحبة، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار دعم مسيرة الإبداع الزراعي.

وتزامن مهرجان الوثبة للزهور مع تنظيم فعاليات بالجناح للاحتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة، في خطوة عكست عمق الروابط التاريخية والاجتماعية بين البلدين، وحرص المهرجان على تعزيز قيم الأخوة والتعاون المشترك، وإبراز البعد الثقافي والاجتماعي المصاحب للفعاليات الزراعية.

وقالت ميعاد محمد الراشدي، رئيس فريق مهرجان الوثبة للزهور، إن المهرجان شهد هذا العام مستوى استثنائياً من التنافس والإبداع في مختلف المسابقات، إلى جانب إقبال واسع من المشاركين والزوار، ما يعكس المكانة المتنامية للمهرجان وقدرته على استقطاب المواهب والمهتمين بالزراعة التجميلية من مختلف أنحاء الدولة. وأكدت أن هذا الزخم يعبر بوضوح عن نجاح المهرجان في تحقيق أهدافه وترسيخ حضوره على خارطة الفعاليات الزراعية المتخصصة في دولة الإمارات.

وأشارت إلى أن الأجواء الإيجابية التي سادت المهرجان، مقرونة بقوة المنافسات وتنوع فئاتها، أسهمت في خلق بيئة محفزة للإبداع وتبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف الأعمار والخلفيات، الأمر الذي يعزز من دور المهرجان كمنصة سنوية رائدة تحتفي بالجمال والابتكار وتدعم تطوير مهارات الجيل الجديد في مجالات الزهور والزراعة التجميلية.

وأضافت أن جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي شكلت ركيزة محورية في إنجاح المهرجان، من خلال دعمها المستمر للمشاركين وتشجيعهم على تقديم أفضل ما لديهم، ورفع جودة الأعمال المشاركة بما يواكب تطلعات دولة الإمارات في مجالات الاستدامة والابتكار الزراعي.