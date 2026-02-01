«العين التراثي» يحتفي بالعلاقات الأخوية الإماراتية الكويتية

العين (وام) نظّمت هيئة أبوظبي للتراث، مساء أمس السبت، فعالية فنية احتفاءً بالعلاقات الإماراتية الكويتية، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول من مهرجان العين التراثي الذي تنظّمه الهيئة بأرض المعارض في مدينة العين في الفترة من 31 يناير وحتى 9 فبراير.حضر الاحتفالية عبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، والمديرون التنفيذيون للقطاعات بالهيئة وحشد من زوار وجمهور مهرجان العين التراثي. وجاءت الاحتفالية في إطار أسبوع الاحتفاء بالعلاقات الإماراتية الكويتية، الذي انطلق في مختلف إمارات الدولة تحت عنوان «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»، ويستمر حتى 4 فبراير المقبل بمجموعة واسعة من الفعاليات المجتمعية والترفيهية والثقافية.

وانطلقت الاحتفالية على مسرح المهرجان بالسلام الوطني لكل من الدولتَين الشقيقتَين، ثم تقديم فقرة بعنوان «الإمارات والكويت إخوة للأبد» شملت عرضاً مشتركاً لفن العيالة الإماراتية والعرضة الكويتية، بما عكَس البعد التاريخي والوجداني للعلاقات بين البلدين، وشاركت في تجسيد الفقرة تلميذات مدرسة الراقية في العين. تضمنت الفقرة الثانية من الاحتفالية عرض فيلم مرئي تناول عمق العلاقات الإماراتية الكويتية، واستعرض محطات بارزة من مسيرة التعاون المشترك بين البلدين في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية، مدعوماً بصور أرشيفية وشهادات موثقة عكست استمرارية الروابط الأخوية بين الشعبَين. وكانت الفقرة الثالثة لوحة من فن العازي بعنوان «عازي في حب الكويت»، كلمات الشاعر أحمد خليفة الكعبي، وأداء سعود المنصوري، بمشاركة فرقة الفلاح للعيالة، وصمّم اللوحات الأدائية سعيد الزعابي. وجاء تنظيم الاحتفالية في إطار حرص إدارة المهرجان على تسليط الضوء على العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بدول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز القيَم المشتركة بين الشعوب، إضافة إلى إبراز دور التراث والفنون الشعبية في التواصل الثقافي والإنساني. كما هدفت الفعالية إلى تعريف الأجيال الجديدة بعمق الروابط التاريخية بين الإمارات والكويت، وترسيخ مفاهيم المحبة والتلاحم بين الشعوب الخليجية من خلال أنشطة فنية وثقافية تعكس الهوية الأصيلة وتستحضر صفحات مشرقة من التاريخ المشترك.