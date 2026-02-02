الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
فيلم "ميلانيا" عن السيدة الأميركية الأولى يتجاوز التوقعات في شباك التذاكر

ميلانيا ترامب تحضر العرض العالمي الأول لأمازون إم جي إم "ميلانيا" في مركز ترامب كينيدي بواشنطن
2 فبراير 2026 09:09

تجاوز الفيلم الوثائقي الجديد عن ميلانيا ترامب التوقعات في شباك التذاكر بأميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، محققا عائدات بلغت سبعة ملايين دولار.
وحلّ فيلم "ميلانيا" من إنتاج "أمازون إم جي إم" والذي يتناول تفاصيل عن حياة السيدة الأميركية الأولى خلال الأيام العشرين التي سبقت تنصيب زوجها رئيسا للولايات المتحدة عام 2025، في المرتبة الثالثة في شباك التذاكر.
وقال المحلل ديفيد إيه. جروس من شركة فرانشايز إنترتينمنت ريسيرش "إن هذه الانطلاقة، رغم أنها ممتازة بالنسبة إلى فيلم وثائقي، كانت ستُعدّ مقلقة لأي فيلم آخر، نظرا إلى تكلفته المرتفعة البالغة 75 مليون دولار ومحدودية فرصه في تحقيق إيرادات خارجية مرتفعة".
وتصدّر فيلم "سيند هيلب" من إنتاج شركة "توينتيث سينشري" شباك التذاكر محققا 20 مليون دولار، على ما أفادت شركة "إكزيبيتر ريليشنز" الأحد.
وأفادت شركة "إكزيبيتر ريليشنز" بأن فيلم الخيال العلمي "آيرون لانغ" حلّ في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 18 مليون دولار.
وتدور أحداث هذا العمل المقتبس من لعبة فيديو في زمن ما بعد نهاية العالم، وهو من تأليف وإخراج وتمويل نجم اليوتيوب مارك فيشباخ المعروف بـ"ماركيبلاير".
وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم الرسوم المتحركة "زوتوبيا 2" من إنتاج ديزني والمرشح لجائزة أوسكار، محققا عائدات بـ5,8 ملايين دولار في الولايات المتحدة وكندا.
وحلّ فيلم الحركة والتشويق "شيلتر" من بطولة جيسون ستاثام خامسا مع إيرادات بلغت 5,5 ملايين دولار، في اول عطلة نهاية أسبوع له في دور العرض.

المصدر: وكالات
