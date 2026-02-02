الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

"سباق مكافحة السرطان" في أبوظبي يدخل موسوعة جينيس

"سباق مكافحة السرطان" في أبوظبي يدخل موسوعة جينيس
2 فبراير 2026 12:36

سجل سباق مكافحة السرطان 2026، المقدَّم من كليفلاند كلينك أبوظبي والمنظَّم من قبل مجموعة "بلان بي"، رقما قياسيا جديدا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية ضمن فئة "أكبر عدد من الجنسيات المشاركة في سباق"، وذلك خلال نسخة أبوظبي التي أُقيمت أمس في جزيرة الحديريات بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وشهد الحدث مشاركة أكثر من 5.000 منافس يمثلون 71 جنسية، توحّدوا في رسالة تضامن مجتمعي شملت محاربي السرطان والعدّائين والعائلات والداعمين للصحة من مختلف أنحاء الدولة، في صورة تعكس قيم التلاحم والتعايش في دولة الإمارات.
ويُعد السباق حملة سنوية لتعزيز الفحص الدوري والكشف المبكر عن السرطان، ونشر الوعي الصحي، وتشجيع أنماط الحياة النشطة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء مجتمع صحي، وانسجامًا مع المبادرات الأخيرة في إمارة أبوظبي بمجالات التوعية والبحث والعلاج، وآخرها افتتاح منشأة عالية القدرة لتصنيع أدوية الأورام.

 

أخبار ذات صلة
«سباق مكافحة السرطان 2026» في أبوظبي يدخل موسوعة جينيس
باحثون من "نيويورك أبوظبي" يطورون تقنية نانوية لعلاج السرطان

وتضمن البرنامج أنشطة مجتمعية متنوعة، وسباقات لمسافات 1 و3 و5 و10 كيلومترات، بما أتاح مشاركة مختلف الفئات، مع توفير محطات للترطيب والدعم الطبي لضمان سلامة المشاركين.

 

وقال الدكتور هرميك سينغ، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "بلان بي"، إن لقب موسوعة جينيس يعد ثمرة العمل الجماعي وروح التضامن المجتمعي، مؤكدًا مواصلة الجهود لتعزيز الفحوصات الدورية ونشر الوعي على مستوى الدولة.
ومن المقرر إقامة نسخة دبي من السباق في 7 فبراير الجاري، بدبي فستيفال سيتي بدعم من مجلس دبي الرياضي، على أن يعود الحدث في عام 2027 برؤية أوسع لتعزيز حملات التوعية وتشجيع الفحوصات الطبية الدورية وترسيخ أنماط الحياة الصحية.

 

المصدر: وام
السرطان
كليفلاند كلينك أبوظبي
الحديريات
آخر الأخبار
«أبوظبي التجاري» يوظّف 500 مواطن ومواطنة ويضاعف الكوادر الوطنية في «العين»
اقتصاد
«أبوظبي التجاري» يوظّف 500 مواطن ومواطنة ويضاعف الكوادر الوطنية في «العين»
اليوم 12:25
محمد شهاب إلى ربع نهائي بطولة آسيا للسنوكر
الرياضة
محمد شهاب إلى ربع نهائي بطولة آسيا للسنوكر
اليوم 12:13
«العين التراثي» يُطلق مسابقة «الجامي» للتعريف بالموروث الغذائي
التعليم والمعرفة
«العين التراثي» يُطلق مسابقة «الجامي» للتعريف بالموروث الغذائي
اليوم 12:12
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الاتحاد السويسري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 12:08
علم الإمارات
علوم الدار
الإمارات تحتفي بيوم البيئة الوطني وسط إنجازات استثنائية في تعزيز الاستدامة
اليوم 12:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©