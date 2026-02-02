"سباق مكافحة السرطان" في أبوظبي يدخل موسوعة جينيس

سجل سباق مكافحة السرطان 2026، المقدَّم من كليفلاند كلينك أبوظبي والمنظَّم من قبل مجموعة "بلان بي"، رقما قياسيا جديدا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية ضمن فئة "أكبر عدد من الجنسيات المشاركة في سباق"، وذلك خلال نسخة أبوظبي التي أُقيمت أمس في جزيرة الحديريات بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وشهد الحدث مشاركة أكثر من 5.000 منافس يمثلون 71 جنسية، توحّدوا في رسالة تضامن مجتمعي شملت محاربي السرطان والعدّائين والعائلات والداعمين للصحة من مختلف أنحاء الدولة، في صورة تعكس قيم التلاحم والتعايش في دولة الإمارات.

ويُعد السباق حملة سنوية لتعزيز الفحص الدوري والكشف المبكر عن السرطان، ونشر الوعي الصحي، وتشجيع أنماط الحياة النشطة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء مجتمع صحي، وانسجامًا مع المبادرات الأخيرة في إمارة أبوظبي بمجالات التوعية والبحث والعلاج، وآخرها افتتاح منشأة عالية القدرة لتصنيع أدوية الأورام.

وتضمن البرنامج أنشطة مجتمعية متنوعة، وسباقات لمسافات 1 و3 و5 و10 كيلومترات، بما أتاح مشاركة مختلف الفئات، مع توفير محطات للترطيب والدعم الطبي لضمان سلامة المشاركين.

وقال الدكتور هرميك سينغ، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "بلان بي"، إن لقب موسوعة جينيس يعد ثمرة العمل الجماعي وروح التضامن المجتمعي، مؤكدًا مواصلة الجهود لتعزيز الفحوصات الدورية ونشر الوعي على مستوى الدولة.

ومن المقرر إقامة نسخة دبي من السباق في 7 فبراير الجاري، بدبي فستيفال سيتي بدعم من مجلس دبي الرياضي، على أن يعود الحدث في عام 2027 برؤية أوسع لتعزيز حملات التوعية وتشجيع الفحوصات الطبية الدورية وترسيخ أنماط الحياة الصحية.