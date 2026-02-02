الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
"اللوفر أبوظبي" يستضيف "بلايز دي جي" و"أدرياتيك"

"اللوفر أبوظبي» يستضيف «بلايز دي جي» و«أدرياتيك»
2 فبراير 2026 15:55

أبوظبي (الاتحاد)
يعود الحفل التنكري ماسكرايف 3 إلى متحف اللوفر أبوظبي في نسخته الثالثة، ليحمل أجواء احتفالية ليلية إلى أحد أبرز المعالم الأيقونية في المدينة، وذلك يوم السبت. يِمثّل هذا الحفل العرض الأول لثنائي الدي جي ذا بلايز في دولة الإمارات، والذي يليه العرض الأول لفرقة أدرياتيك في أبوظبي، حيث يتحول المتحف إلى عالمٍ غامر من الموسيقى والحركة في ليلة حفل ماسكرايف3.
يُقام هذا الحفل في حديقة المتحف، ليقدّم مفهوماً رائداً، ومشاهد صوتية نابضة بالحيوية، وأقنعة ذات طابع خاص، تجمع بين الفن، والعمارة، والحياة الليلية في تجربة استثنائية بعد ساعات العمل. يبدأ عرض الثنائي «ذا بلايز» الساعة 10:00 ليلاً ويستمر حتى منتصف الليل، فيما يبدأ عرض فرقة «أدرياتيك» اعتباراً من منتصف الليل ويستمر حتى 2:00 صباحاً.

