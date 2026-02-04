«هيئة الإعلام الإبداعي» تُطلق ورشة عمل مع جون كرول

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت هيئة الإعلام الإبداعي عن إطلاق ورشة عمل ومحاضرة تدريبية خاصة على مدار يوم كامل مع المنتج والمخرج والكاتب الأميركي العالمي الشهير جون كرول، وذلك يوم الأحد 8 فبراير. رحلة تنبض بالحياة تنطلق الورشة تحت عنوان «رحلة تنبض بالحياة: أسرار صناعة برامج السفر والمغامرة والطعام»، وتستعرض خبرة جون الممتدة لعقود، ومعرفته الواسعة وتحليلاته العملية في ابتكار محتوى احترافي ناجح للبرامج غير مكتوبة السيناريو، وهو المجال الذي فاز فيه بجائزة «إيمي برايم تايم» عن برنامج «ذي أميزينج ريس». كما شارك في أعمال ناجحة لاقت أصداء عالمية، بما في ذلك «بيج بروذر»، و«أميركان جيفت» مع جون سينا، وتعاون على مدار العقد الماضي بشكل مكثف مع قناة ناشيونال جيوغرافيك على برامج عدة، بينها 4 مواسم من برنامج «جوردن رامزي»: أسرار الطعام، الحائز جائزة نقابة المخرجين الأميركيين، وبرنامج مراقب الطيور الاستثنائي الحائز جائزة إيمي. وتحفل مسيرة كرول المهنية بأكثر من 200 إنتاج تلفزيوني، بالإضافة إلى أفلام روائية، ومشاريع لمدن ترفيهية وفعاليات حية، وسيقدم الورشة اعتباراً من الساعة 10:30 صباحاً في المنطقة الإبداعية في جزيرة ياس، المقر الرئيس لهيئة الإعلام الإبداعي. تجربة تعليمية وإلى جانب الاستفادة من خبرة جون الممتدة 30 عاماً، يغطي برنامج المحاضرة التدريبية مواضيع متنوعة تشمل كيفية تطوير برامج غير مكتوبة السيناريو، وتأمين الحقوق القانونية، وتقنيات تصوير مشاهد الحركة والطهي، وأهم استراتيجيات ما بعد الإنتاج للارتقاء بالمشاريع. وتتضمن المحاضرة تحليلاً متعمّقاً للبرامج التي أنتجها جون حول العالم، ما يوفر تجربة تعليمية فريدة من نوعها لمن يسعون إلى توسيع آفاقهم الإبداعية في مجال الإنتاج، بدءاً من رواية القصص، مروراً بتصوير المحتوى الإبداعي، ووصولاً إلى مراحل الإنتاج المختلفة من الفكرة الأولية وحتى العرض. محتوى متنوِّع وقال جون كرول: حظيت بفرصة إنتاج محتوى متنوع في عدد من أكثر الوجهات تفرداً وإثارة للاهتمام في العالم، وأتطلع إلى التواصل مع المواهب الإبداعية من المحترفين والناشئين في أبوظبي. ويسعدني مشاركة أفكاري وتجاربي الشخصية لتحفيز الابتكار والتعاون في المشهد الإعلامي سريع التحول. ونشهد جميعنا تحولات جذرية، ولا سيما مع تطور أساليب عمل منصات البث وأنماط مشاهدة المحتوى، وسأقدم معارفي حول بعض متطلبات العمل كمنتج ومخرج وكاتب في المجال الإبداعي اليوم.