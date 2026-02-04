حنان مطاوع تعود إلى شاشة رمضان

الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
حنان مطاوع
4 فبراير 2026 13:54

سعيد ياسين (القاهرة)
بعد غياب 3 أعوام منذ شاركت في «سره الباتع» مع أحمد السعدني وأحمد فهمي عام 2023، تعود الممثّلة حنان مطاوع إلى الدراما الرمضانية من خلال مسلسلين جديدين، حيث تشارك في بطولة مسلسل «الكينج»، مع محمد إمام، ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، مصطفى خاطر، وبسنت شوقي، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.
وتدور أحداث «الكينج» في إطار اجتماعي تشويقي، وتجسِّد فيه حنان شخصية «زمزم» شقيقة بطل الأحداث، التي تتضامن معه وتقف بجواره في رحلته المليئة بالمغامرات.
كما تشارك حنان مطاوع في بطولة مسلسل «المصيدة»، مع خالد سليم، محمد عبد العظيم، وسلوى خطاب، تأليف يحيى حمزة، وإخراج مصطفى أبو سيف، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، ويشهد العديد من المغامرات المشوّقة والغموض، وتجسِّد فيه شخصية «هاكر».
وتنتظر حنان عرض مسلسل «حياة أو موت» على إحدى المنصات الإلكترونية خارج السباق الرمضاني، يشارك في بطولته رنا رئيس، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، وسلوى عثمان، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج هاني حمدي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وتجسِّد فيه شخصية دكتورة تدخل في العديد من الأزمات.
وعلى صعيد السينما، تشارك حنان مطاوع في فيلم «هابي هالوين»، مع محمود عبد المغني، كلوديا حنا، محمد كيلاني، هدى الإتربي، ومروة الأزلي، تأليف وإخراج أحمد عبده، وتدور أحداثه في إطار التشويق.

