الترفيه

«العين التراثي» يتوِّج الفائزين في مسابقة التمور

«العين التراثي» يتوِّج الفائزين في مسابقة التمور
4 فبراير 2026 17:02

العين (وام) أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان العين التراثي، نتائج مسابقة بومعان في مزاينة التمور التي جرت ضمن فعاليات المهرجان، الذي يقام بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث في أرض المعارض بمدينة العين ويستمر حتى 9 فبراير الجاري.وتوَّج ضيف الشرف راشد محمد الحضار الظاهري، وعبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في مسابقة بومعان. وفي صفقات مزاد التمور ليوم أمس، كانت أغلى قيمة بيع لصندوق بقيمة 500 درهم من صنف «الزاملي»، فيما بلغ إجمالي المبيعات 48.490 درهماً، وبلغت كمية التمور المباعة 909 كيلوجرامات، بإجمالي 303 صناديق. كما أعلنت، أمس، نتائج مسابقة الجامي، ضمن فعاليات المهرجان بيومه الرابع، وأسفرت نتائجها عن فوز «موزة حمد الشامسي» بالمركز الأول، و«مريم علي الكتبي» بالمركز الثاني، و«صبحاء راشد الشامسي» بالمركز الثالث. ويواصل المهرجان فعالياته التراثية المتنوعة ومسابقاته التي رصدت لها جوائز تتجاوز قيمتها 4 ملايين و300 ألف درهم، منها 8 مسابقات لمزاينة التمور لأصناف نخبة العين، ونخبة الواحات، والزاملي، والدباس، والخلاص، والفرض، والشيشي، وبومعان التي تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها أكثر من مليونين و500 ألف درهم، إضافة إلى مسابقات الطبخ، والرسم الحي، والتصوير الفوتوغرافي، وتغليف التمور، والعسل المحلي، التي رُصدت لها جوائز مالية قيمة.

