سينتيا خليفة تشارك في الماراثون الرمضاني

محمد قناوي (القاهرة)



بعد غياب سنوات طويلة، منذ أن شاركت في مسلسل «حرب أهلية» مع يسرا، تشارك الممثلة سينتيا خليفة في موسم دراما رمضان، من خلال مسلسلين «وننسى اللي كان» مع ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، و«فرصة أخيرة» مع طارق لطفي ومحمود حميدة.

وتجسد سينتيا في «وننسى اللي كان» شخصية شقيقة «جليلة رسلان»، تؤديها ياسمين عبد العزيز، وهي ممثلة شهيرة تخوض صراعات حادة على المستويين المهني والإنساني، لتصبح شخصية الشقيقة أحد العناصر المحورية في تطور الأحداث. وتؤدي سينتيا في «فرصة أخيرة» دور «فريدة» زوجة طارق لطفي، الذي يجسّد شخصية رجل أعمال يدخل في صراع درامي محتدم مع محمود حميدة في دور قاضٍ.

وتدور أحداث العمل على مدار 15 حلقة، وينتمي إلى نوعية الدراما المكثّفة ذات الإيقاع السريع، وهو قصة أمين جمال، وسيناريو وحوار محمود عزت. وأوضحت سينتيا أنها اضطرت للاعتذار عن عدم المشاركة في مسلسل «قطر صغنطوط»، مع محمد رجب، تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج هاني حمدي، وذلك بسبب ارتباطها بعملين دراميين وصعوبة التوفيق بين مواعيد التصوير.

وعلى صعيد السينما، انتهت سينتيا خليفة من تصوير أولى بطولاتها في السينما المصرية، من خلال فيلم «سفاح التجمع»، مع أحمد الفيشاوي، في أولى التجارب الإخراجية للكاتب محمد صلاح العزب. وأشارت إلى أن هذه التجربة تأتي بالتوازي مع ثاني مشاركاتها في هوليوود، من خلال فيلم الخيال العلمي الأميركي «المريخ الأبيض»، بطولة لوسي هيل، لوك نيوتن، وسابرينا ألبا، وتقدم فيه دور عالمة تكتشف أمراً غامضاً ومخيفاً داخل منشأة أبحاث معزولة في القارة القطبية، ضمن أحداث تمزج بين التشويق والرعب والخيال العلمي. كما تنتظر سينتيا عرض فيلم الرعب الأميركي borderline، يشارك في بطولته لوسيان لافسكونت، جيمسون فليمينج والممثلة سارة طيبة، وتؤدي خلاله شخصية فتاة قوية تسعى إلى الانتقام، في إطار درامي مشحون بالتوتر والرسائل الإنسانية الداعية إلى حماية النساء ومواجهة العنف.