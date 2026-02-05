8 أفلام جديدة بـ«بصمة نسائية»

سعيد ياسين (القاهرة)



تشهد الساحة السينمائية العربية حضوراً لافتاً للعديد من المؤلفات والمخرجات في مجموعة من الأعمال. وتتنوع هذه المشاركات بين أسماء واصلت تثبيت مكانتها عبر تجارب سينمائية سابقة، وأخريات يعُدن إلى المشهد بعد فترات من الغياب، إلى جانب وجوه جديدة تخوض أولى خطواتها في عالم السينما.



«برشامة»



تشارك شيرين دياب، في كتابة فيلم «برشامة»، بطولة هشام ماجد، باسم سمرة، وريهام عبد الغفور، إخراج خالد دياب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة، من خلال طالب يجد نفسه متورطاً في سلسلة من المواقف الكوميدية بسبب «برشامة»، مما يفتح الباب لسلسلة من الأحداث غير المتوقعة.



«أسد»



تتعاون شيرين دياب، مع شقيقها محمد دياب، في تأليف فيلم «أسد»، بطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، وركين سعد، وتدور أحداثه في إطار درامي تاريخي، حول قصة «علي بن محمد الفارسي»، التي استمرت لمدة 14 عاماً خلال فترة الحكم العباسي.



«جوازة ولا جنازة»



يعتمد فيلم «جوازة ولا جنازة» على العنصر النسائي في التأليف والإخراج، حيث تخرجه أميرة دياب، وتشارك في تأليفه مع دينا ماهر، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، من خلال استعداد زوجين لإقامة حفل زفاف مثالي، وتنقلب الأمور رأساً على عقب وتعطل زفافهما.



«حين يكتب الحب» فيلم «حين يكتب الحب»، كتابة سجى محمد الخليفات في أول تجربة لها في التأليف، ويخرجه محمد هاني أبوالعينين، في تجربته الإخراجية الأولى، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، معتصم النهار، جميلة عوض، سوسن بدر، وريم مصطفى، ويتناول في إطار اجتماعي عدداً من القصص الثنائية، ويركّز على المشاعر الإنسانية.



«أرض جهنم» كتبت شروق أشرف، في تجربتها الأولى سيناريو وحوار فيلم «أرض جهنم»، ويشارك في بطولته هيفاء وهبي، عمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، وإخراج وليد محيي، وتدور أحداثه في تسعينيات القرن الماضي حول شاب يعيش حياة متوسطة ويواجه تحديات مالية مختلفة، وتتغير حياته بالكامل عندما يظهر له شخص يستغل التكنولوجيا الحديثة لجلب المال.



«المجهولة» تعود المؤلفة والمخرجة هيفاء المنصور، لإخراج عمل جديد بعد غياب، من خلال فيلم «المجهولة»، الذي يدور في إطار تشويقي يطرح العديد من التساؤلات وجمع معلومات عن شخصية مجهولة، وحلّ لغزها.



«صوت هند رجب» تواصل المخرجة كوثر بن هنية، حضورها السينمائي، من خلال فيلم «صوت هند رجب»، ويتناول قصة تلقي متطوعي الهلال الأحمر اتصالاً بخصوص طفلة عالقة في سيارة تحت النيران. وكانت كوثر، قد أخرجت من قبل أفلام «بنات ألفة»، «بطيخ الشيخ»، «شلاط تونس»، و«زينب تكره الثلج». «إن غاب القط» فيلم «إن غاب القط» إخراج سارة نوح، التي تعود من خلاله إلى السينما بعد غياب منذ أخرجت فيلم «أعز الولد» عام 2021. ويشارك في بطولة العمل آسر ياسين، وأسماء جلال، تأليف أيمن وتار، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول سرقة لوحة شهيرة من أحد المتاحف، ما يؤدي إلى صراع غير متوقع بين أفراد العصابة وموظفي المتحف.