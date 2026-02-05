«برد أبوظبي» يعود إلى حلبة مرسى ياس

أبوظبي (الاتحاد)

يعود «مهرجان برد أبوظبي» بدورته الرابعة من 22 حتى 26 أبريل 2026 إلى حلبة مرسى ياس في جزيرة ياس، للاحتفاء بالثقافة المعاصرة في منطقة الشرق الأوسط، مُسلطاً الضوء على المواهب والفنون والتيارات الإبداعية التي ترسم ملامحها.

ويُقدم الحدث برنامجاً حافلاً بالفعاليات يتجاوز مفهوم المهرجان التقليدي، موفّراً منصة تُجسد ثقافة الحياة العصرية في المنطقة، وتستمد ثراءها من إبداعاتها، وذلك ضمن مساحة ديناميكية تجمع بين الموسيقى والأزياء والفنّ والرياضة والألعاب والمأكولات، مع التركيز على التجارب الفريدة والتعبيرات الأصيلة.

يواصل مهرجان برد أبوظبي 2026 الحفاظ على ركائزه الرئيسة، مع الانفتاح على التوجهات المستقبلية الجديدة، وتحت شعار «جيل الثقافة المعاصرة، بين اليوم والغد»، يستكشف المهرجان تطوّر ثقافة الحياة العصرية، ودور صُنّاع المحتوى إلى جانب التغير المستمر في الأدوات والمساحات الإبداعية في إعادة صياغة واقعها ومستقبلها. ويُشكّل الحدث احتفالية سنوية بالثقافة الحيّة، التي تستمد هويتها من جذورها المجتمعية الراسخة، وتُعبّر عن شخصيتها المتفردة بلغة حاضرها، وتستشرف مستقبلها، ويعكس ديناميكية الثقافة الشعبية المعاصرة في المنطقة من خلال جدول غني بالفعاليات، والبرامج التعاونية الجديدة، والأطر الإبداعية.

ورسّخ المهرجان، على مدى دوراته الماضية، حضوره منبراً سنوياً للثقافة الشعبية والحياة العصرية في منطقة الشرق الأوسط، والذي يجمع تياراتها المتنوعة ضمن إطار واحد، ويُبرز المواهب الإقليمية عبر مجالات إبداعية متعددة. وكانت الدورة الأولى من مهرجان برد أبوظبي، انطلقت بمفهوم مبتكر يحتفي بأزياء الشارع، والفن، والمأكولات، والرياضة، والألعاب، والموسيقى، بينما قدّمت الدورة الثانية باقةً رائعةً من العروض بمشاركة أسماء عالمية مثل مترو بومين، وتاي دولا ساين، وإيه جي تريسي وأوفست، إلى جانب نجوم صاعدين من المنطقة. وقطع المهرجان في دورته الثالثة خطوةً جديدةً في عالم الإبداع مع إطلاق أغنيته الخاصة «هِنا»، بمشاركة السينابتيك وأصايل وكريم أسامة، إلى جانب استضافة عروض لنخبة من الفنانين، بمن فيهم ناز، وبارتي نكست دور، وناينز، وكاريوكي، ومروان موسى، وعفروتو.