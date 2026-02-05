«مهرجان كيان للعافية» ينطلق في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد جزيرة الفاهد في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، لتكون ملتقى للتأمل والإلهام واكتشاف الذات وتنمية الصحة العامة، مع كشف «مهرجان كيان للعافية» عن قائمة المتحدثين والخبراء المشاركين في نسخة 2026، التي تقام من 6 إلى 8 فبراير 2026.

ومن المتوقع أن يستقطب المهرجان أكثر من 15000 زائر على مدار 3 أيام، جامعاً نخبة من قادة الفكر العالميين والكتّاب الأكثر مبيعاً وصنّاع التغيير في المنطقة، بينهم بيتر كرون، وماريان ويليامسون، وصوفي ترودو، والدكتور خالد غطّاس، إلى جانب نخبة من خبراء العافية.

يتصدّر برنامج المتحدثين حضور الكاتبة الأكثر مبيعاً ماريان ويليامسون، التي تقدّم طرحاً إنسانياً حول التعاطف وتعزيز الوعي بالذات، في دعوة لعيش لحظات من التأمل والتواصل الإنساني.

ويقدّم خبير تطوير الذات بيتر كرون، جلسة تتناول إدراك الذات وآفاق الحرية الداخلية.

وتجتمع كل من ناديا زعل، ونور سويد، وصوفي غريغوار ترودو، الكاتبة الكندية الأكثر مبيعاً، الناشطة في مجال الصحة النفسية، في جلسة بعنوان «إعادة ضبط الجهاز العصبي للنساء ذوات الإنجاز العالي»، في حوار حول التنظيم الذاتي والمرونة وتحقيق التوازن في الحياة المعاصرة.

وتقدم المغامِرة المقيمة في دولة الإمارات ورائدة الاستكشاف رها محرق، أصغر عربية تبلغ قمة جبل إيفرست، تجربة ملهمة تصطحب الحضور في رحلة شخصية حول معاني الشجاعة، من خلال جلستها «اكتشف إيفرستك: الجبال التي تسبق القمة»، مسلّطة الضوء على التحديات الداخلية التي يواجهها كل فرد في مسيرته.

وتُختتم الفعاليات بجلسة باللغة العربية، يقدّمها الباحث والمؤلف د. خالد غطاس، عن السلوك الإنساني وعلم النفس الإيجابي، وكيفية التعامل مع «التغيير مقابل اليقين».

وتتخذ هذه المجموعة من المتحدثين منطقة «العقل» مركزاً لها، فيما تقدّم منطقة «الصحة العامة» برنامجاً خاصاً من الجلسات التي تركّز على الحياة الصحية وأبحاث الصحة العامة، وأحدث توجهات تحسين الأداء الحيوي، بمشاركة نخبة من الأطباء والعيادات المتخصصة محلياً ودولياً.

ويتيح «مهرجان كيان للعافية» مساحة لاكتشاف تجارب الروح والقلب وفق إيقاع خاص، من جلسات اليوغا والبيلاتس والعلاج بالصوت وتمارين التنفّس والممارسات البدنية، إلى جانب برنامج موسيقي نابض بالمشاعر، وأمسيات تقدّمها المجتمعات المشاركة.

تتدرّج فعاليات المهرجان بوتيرة طبيعية تمنح كل مشارك الحرية في الحركة والاسترخاء، وإعادة التواصل.