البرلمان العربي للطفل يُطلق فعالياته بالشارقة.. 8 فبراير

الشارقة (الاتحاد)

يستعد البرلمان العربي للطفل لاستقبال أعضائه والعضوات من مختلف أنحاء الوطن العربي في إمارة الشارقة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتمكين الطفل العربي وإعلاء صوته وإشراكه في صنع مستقبله، حيث ستُعقد فعاليات الجلسة الثالثة من الدورة الرابعة خلال الفترة من 8 - 15 فبراير.وتشهد أعمال هذه الجلسة على مدى 8 أيام متواصلة والتي تحمل عنوان «الأمن السيبراني: نحو محتوى صديق للأطفال العرب»، عقد الجلسة الرسمية للمجلس الاستشاري للبرلمان يوم السبت 14 فبراير في مقر المجلس الاستشاري بالشارقة، حيث ستناقش هذه الجلسة المحورية أحد أبرز التحديات المعاصرة التي تواجه الطفولة في العصر الرقمي، بهدف وضع رؤى وتوصيات تعزز من وجود بيئة رقمية آمنة وإيجابية لأطفال العرب. وتأتي هذه الدورة استكمالاً للدور الرائد الذي يضطلع به البرلمان العربي للطفل، كأول برلمان عربي معني بحقوق الطفل وقضاياه، في صقل مهارات القيادة الصغيرة، وتعزيز قيم الحوار، وبناء جيل واعٍ بقضايا وطنه، قادر على طرح الحلول والمبادرات الإبداعية. ويتضمن البرنامج الحافل للزيارة مجموعة متميزة من الفعاليات المصاحبة التي تثري خبرات الأعضاء، حيث يبدأ البرنامج باستقبال الأعضاء في مطاري الشارقة ودبي الدوليين، تليها زيارة ميدانية إلى مزرعة القمح التابعة لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة في منطقة مليحة، لتعريف النواب الصغار بأهمية الأمن الغذائي والجهود المحلية في مجال الزراعة المستدامة، كما يشارك الأعضاء في «أيام الشارقة التراثية» بقلب الشارقة، في فعالية تهدف إلى ربطهم بجذورهم الثقافية العربية وتعريفهم بالتراث الغني للإمارة. ويخوض الأعضاء سلسلة من ورش العمل المتخصصة حول الأمن السيبراني، بالشراكة مع دائرة الشارقة الرقمية، لتعزيز وعيهم بالفرص والمخاطر في الفضاء الرقمي وتمكينهم من حماية أنفسهم وزملائهم، فيما تُعقد اللجان البرلمانية الدائمة، اجتماعاتها التحضيرية في مقر البرلمان لصياغة المقترحات وأوراق العمل استعداداً للمداولات الرسمية. ويشهد الأسبوع أيضاً حفل تخريج دفعة جديدة من برنامج الدبلوم البرلماني بالتعاون مع جامعة الشارقة الخميس 12 شهر فبراير، على أن يتبع التخريج تنظيم «ملتقى البرلمانيين» في بهدف تواصل جهود تأهيل وبناء قدرات البرلمانيين الصغار بالمهارات الحياتية والقيادية، كما ستعقد هيئتا التحرير والبرلمان اجتماعاتهما التنسيقية لضمان نجاح أعمال الجلسة. وأعرب الأستاذ أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، عن تفاؤله الكبير بهذه الجلسة وما تحمله من أهداف، مؤكداً أن اختيار موضوع الأمن السيبراني يأتي استجابة مباشرة وحتمية للتحول الرقمي المتسارع الذي يعيشه أطفالنا اليوم. وقال الباروت: تستمر رسالة البرلمان في تمكين الطفل العربي وإعداده ليكون مواطناً فاعلاً ومؤثراً، وهذه الجلسة تمثل منصة حوارية فريدة تضع أطفالنا في قلب النقاش حول قضاياهم النوعية، مثل بناء فضاء رقمي آمن يحمي خصوصيتهم ويغذي عقولهم، إنه جزء من مسيرتنا المستمرة لتعزيز المشاركة الواعية والمسؤولة للنشء في صنع مستقبل أكثر إشراقاً. وأفاد الشيخ سيف بن محمد القاسمي، مساعد الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، أن هذه الجلسة تمثل محطة رئيسة في مسيرة بناء وإعداد القيادات الواعدة. وقال: تتواصل جهود البرلمان الرامية إلى تأهيل الطفل العربي وإكسابه المهارات البرلمانية والحياتية التي تجعله قادراً على تمثيل قضايا وطنه بثقة وحكمة، وجاء اختيار موضوع الأمن السيبراني ليكون ركيزة أساسية في هذه الدورة، انطلاقاً من إيماننا بأن حماية أطفالنا في العالم الرقمي هي جزء لا يتجزأ من حماية مستقبلنا الجماعي. وأضاف: نسعى من خلال أعمال هذه الجلسة والفعاليات المصاحبة لها على مدى 8 أيام متواصلة إلى ترسيخ ثقافة الحوار البناء، وغرس قيم المسؤولية والمواطنة الفاعلة، وتزويد أعضائنا بالأدوات المعرفية والعملية التي تمكنهم من التحول من متلقين إلى فاعلين ومبتكرين في مجتمعاتهم، إن هؤلاء الأطفال، هم سفراؤنا الأكثر صدقاً وقدرة على حمل رسالة التقدم والابتكار.