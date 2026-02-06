حضور قوي للدراما الإماراتية في رمضان

الشارقة (الاتحاد)



إنتاجات متنوعة للدراما المحلية والخليجية، تنافس بقوة في «الماراثون» الدرامي الرمضاني لهذا العام، بقصص مختلفة ومضامين هادفة، تجمع نخبة من أبرز نجوم التمثيل من الإمارات ودول الخليج.

وكشفت «هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون» عن خريطتها البرامجية في رمضان 2026، وتتضمن 18 مسلسلاً إماراتياً وخليجياً وعربياً وأكثر من 100 برنامج، والتي تعكس حرص الهيئة على تلبية تطلعات مختلف فئات المجتمع، وتعزيز القيم الإنسانية والمجتمعية المستمدة من عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لترسيخ مكانة الشارقة، مركزاً رائداً للإبداع وصناعة وإنتاج المحتوى.

وقال محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: الدورة البرامجية الرمضانية تجسّد رؤية تقديم إعلام هادف يصون قيم الأسرة الإماراتية والعربية. إن الهيئة لا تزال تحافظ على القيم الاجتماعية الأصيلة في برامجها التلفزيونية والإذاعية، مع الحرص على تقديم كل جديد يُلائم مختلف شرائح المجتمع ويعزّز دور الإعلام بوصفه مرآة للأسرة وأداة لبناء الوعي.

وأضاف: تتميّز الدورة البرامجية الجديدة بتنوّعها وشموليتها إلى جانب كونها تتضمن محتوى هادفاً يلبي متطلبات الجمهور، ويراعي خصوصية شهر رمضان وقيم المجتمع الإماراتي، لافتاً إلى أن برامج هذا العام تولي اهتماماً خاصاً بمحور الأسرة انسجاماً مع «عام الأسرة»، من خلال محتوى يعزز الترابط الأسري ويرسخ القيم الاجتماعية الأصيلة.

وقال سالم علي الغيثي، مدير الهيئة: تستجيب برامج الدورة الرمضانية لتطلعات المجتمع، مع التركيز على تعزيز وعي الجمهور بأهمية الشهر الفضيل وترسيخ القيم المُستمدة من عادات وتقاليد دولة الإمارات. وحرصت الهيئة على أن تكون برامجها هذا العام أكثر تميزاً، باختيار ما يتناسب مع ذائقة المجتمع وموروثه.

وقالت هند السعيدي، مديرة «مرايا»: نقدم تجربة رمضانية رقمية متميزة وتتيح متابعة المسلسلات الرمضانية بطريقة مبتكرة وسهلة الوصول لكل أفراد الأسرة، حيث بإمكان الجمهور متابعة مسلسلات وبرامج القنوات مع مسلسلات إماراتية حصرية بالمنصة فقط، منها: «11 بالمية» و«عايلة مايلة»، إلى جانب عدد من المسلسلات التي تعرض على قنوات الهيئة، أبرزها: «السوق الحرة»، «يا أنا يا هيه»، «سعادة المجنون»، «النويلاتي»، بالإضافة إلى المسلسل الكرتوني «قص ولصق».

تقدَّم مجموعة من المسلسلات المتنوعة، بينها «شمس الأصيل»، «خطوات صغيرة»، «غناوي الشوق»، على قناة الشارقة، فيما تعرض قناة الشرقية من كلباء مسلسل «درب الذهب» و«اليتيم»، وتقدم قناة الوسطى من الذيد المسلسل البدوي «ثعالب الصحراء» والمسلسل الخليجي «سموم القيض».

وتضم الدورة الرمضانية لقنوات وإذاعات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون مجموعة مميزة من برامج المسابقات التراثية، بينها برنامج «النيشان» على تلفزيون الشارقة، و«السوق القديم» على قناة الشرقية من كلباء، و«الحصن» على قناة الوسطى من الذيد، إلى جانب البرنامج الإذاعي التلفزيوني «نجم المجالس»، إضافة إلى عدد من برامج المسابقات الإذاعية على إذاعة الشارقة وإذاعة بلس 95، وبرنامج مدفع الإفطار. كما تُعرض باقة من البرامج الدينية المتنوعة، مثل «فتاوى»، «عباد الرحمن»، «في رحاب سورة»، «تلاوات قرآنية»، ومجموعة من البرامج التثقيفية والمعرفية، بينها «المدارس القاسمية»، «ديوان العرب»، «أصل الخط»، «حكايات من الشرقية»، «بكم تحلى»، «العرابة». وتواصل قناة الشارقة 2 أداء دورها الإعلامي والتربوي والتثقيفي، عبر باقة برامجية متنوعة تراعي أجواء الشهر الفضيل، بينها: «المجلس الرمضاني»، «مسار الشباب»، «أصوات مؤثرة».