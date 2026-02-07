«أيام الشارقة التراثية» تنطلق بالحمرية

الشارقة (الاتحاد)



انطلقت فعاليات «أيام الشارقة التراثية» بالحمرية، المقامة لهذا العام تحت شعار «وهج الأصالة»، والتي تتواصل على مدار 3 أيام، وذلك بحضور أبوبكر الكندي، مدير معهد الشارقة للتراث، وسعيد عبيد بوفيير الشامسي، مدير الديوان الأميري بالحمرية، وحميد سيف بن خليفة بن سمحة الشامسي، رئيس المجلس البلدي لمنطقة الحمرية، ومبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، وعدد من المسؤولين ومديري الدوائر الحكومية في حكومة الشارقة ومنطقة الحمرية، ووجهاء والمسؤولين بالمنطقة والمجالس، وجمع غفير من الحضور والأهالي والمهتمين بالتراث والموروث الشعبي.جاء ذلك أمس، خلال حفل افتتاح فعاليات الدورة الـ23 من «أيام الشارقة التراثية» بالحمرية، والمقامة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في قرية التراث بالحمرية المطلة على خور منطقة الحمرية، خلال الفترة من 6 - 8 فبراير.

وتهدف الفعاليات التراثية بالحمرية إلى ربط الماضي بالحاضر وتوظيف أدوات التراث في تحقيق مزيد من الإنجازات في المستقبل، وتشمل العديد من الأنشطة والفعاليات والبرامج الترفيهية والتراثية والشعبية والعروض الفلكلورية والمسابقات، وتضم أقساماً للأُسر المنتجة والمأكولات الشعبية، الهادفة إلى تعزيز ترابط الأبناء والناشئة بتراثهم الحضاري، وتعريفهم بالموروث الشعبي الذي تزخر به دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدمت فرق «العيالة والعازي» المشاركة في الفعاليات عروضاً فنية شعبية وفلكلورية، كما تجوّل الحضور في أروقة وأركان قرية التراث، مستمعين إلى شرح حول أبرز البرامج والأنشطة المصاحبة، مع الاطلاع على المبادرات التراثية، والتعرف على الأجنحة المخصصة للهيئات والدوائر والمؤسسات المشاركة.

وتابع الزوّار الورش المتعلقة بالتراث الشعبي، والفعاليات، والعروض المسرحية التفاعلية والفلكلورية والشعبية وفقرات «داري رسمها زايد»، إلى جانب استعراض مادة فيلمية تبيّن مراحل تطور فعاليات أيام الشارقة التراثية، إلى جانب القصائد الشعرية والعروض المدرسية، والمشاهد التمثيلية، والمسابقات المخصصة للأطفال، مع توزيع الهدايا والجوائز لمختلف الفئات المشاركة والزوار.

وشهد حفل الافتتاح تقديم عرض الحرفيين التراثيين، وفقرة الركن البحري، وفيديو «سوالف شوابنا»، التي تبيّن أهمية ربط الأجيال بالتراث، إضافة إلى مسابقات حركية مقدمة من الجهات والدوائر في منطقة الحمرية، ومسابقة أجمل زي تراثي للأطفال، ومسابقة ثقافية تراثية قدّمها نادي الحمرية الثقافي الرياضي.

وقال مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية: إن إقامة فعاليات «أيام الشارقة التراثية» بالحمرية تؤكد دائماً على أن التراث والتاريخ يعزِّزان الانتماء الوطني، نظراً لما تمثله النواحي التراثية من إحياء للذاكرة، واستقبال لمستقبل زاهر.

وأضاف: إنها لفرحة كبيرة في منطقة الحمرية أن نشهد انطلاق أيام الشارقة التراثية وهي تتواصل في مدن الإمارة وسط هذا الحضور اللافت، والاهتمام المتواصل من قِبل المجتمع في إحياء التراث، فالفعاليات تشكِّل حدثاً حيوياً في التراث الثقافي الإماراتي، بما توفره من مناخ مناسب لتعريف الأجيال بأصالة الماضي وتمكينها من استكشاف ذلك الزمن بكل جدارة.

وأشاد الشامسي، بالدور الكبير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في تعزيز التراث والموروث الشعبي في وجدان أبناء إمارة الشارقة، ودعم سموّه للفنون الشعبية والتراثية في مختلف دول العالم، وجهد سموّه المتواصل في دعم المنظمات العاملة في هذا المجال، وإنشائه المراكز التراثية والثقافية في أقطار العالم.

وأثنى الشامسي على تعاون مختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات في حكومة الشارقة والحرص على المشاركة في «الأيام التراثية» بالحمرية، مشيداً بالجهود المبذولة من معهد الشارقة للتراث، ممثلاً برئيسه الدكتور عبد العزيز المسلم، للحفاظ على التراث وهويته ومكوناته الشعبية وإرث الآباء والأجداد، مؤكداً على أن «أيام الشارقة التراثية» أصبحت نافذة حضارية تسلِّط الضوء على أصالة الماضي وعراقة الحاضر والمستقبل المشرق.

وذكر أن الفعاليات بالحمرية تشهد العديد من البرامج بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث، لافتاً إلى مشاركة الدوائر والمؤسسات بمنطقة الحمرية في تنظيم وإحياء الفعاليات التراثية والثقافية والورش لمختلف الشرائح العمرية والمجتمعية، مشيداً بمشاركة دائرة الخدمات الاجتماعية فرع الحمرية، ومربى الشارقة للأحياء المائية، ومدارس منطقة الحمرية، ونادي الشارقة للسيارات القديمة، وناشئة الشارقة، ونادي الحمرية الثقافي الرياضي، ومؤسسة أطفال الشارقة.