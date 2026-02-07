الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«العين التراثي» يواصل فعالياته ويتوِّج الفائزين بمسابقاته

«العين التراثي» يواصل فعالياته ويتوِّج الفائزين بمسابقاته
7 فبراير 2026 13:21

العين (وام)

أعلنت اللجنة المنظِّمة لمهرجان العين التراثي نتائج مسابقة «الخلاص» في مزاينة التمور، ومسابقة الجامي، ضمن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان التي تستمر حتى 9 فبراير الجاري في أرض المعارض بمدينة العين.
وتوَّج ضيف الشرف سيف مفتاح النيادي، وعبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين بمسابقة الخلاص التي أسفرت نتائجها عن فوز سلطان سعيد محمد سلطان العرياني، بالمركز الأول، وسعيد حمودة خميس العرياني، بالمركز الثاني، بينما حصل على المركز الثالث ورثة علي مبارك سلطان العرياني.
وبلغ عدد المشاركين في مزاينة الخلاص 19 متسابقاً بمجموع 950 كيلوجراماً، وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 10 جوائز للفائزين بقيمة إجمالية 280.000 درهم، يحصل الفائز الأول على 75.000 درهم منها، والثاني على 50.000 درهم، والثالث على 40.000 درهم.
وفي صفقات مزاد التمور كانت أغلى قيمة بيع لصندوق بقيمة 420 درهماً من صنف «زاملي»، فيما بلغ إجمالي المبيعات 54.490 درهم، وبلغت كمية التمور المباعة 1.266 كيلوجراماً بإجمالي 422 صندوقاً.
وجاءت نتائج مسابقة الجامي التي تهدف إلى التعريف بعناصر التراث الغذائي الإماراتي وطرق إعدادها، بحصول ميثاء محمر الشامسي، على المركز الأول، وفاطمة سعيد الظاهري، على المركز الثاني، وحلت فاطمة حمد الشامسي، في المركز الثالث.
وتتواصل يومياً فعاليات المهرجان ومسابقاته المتنوعة بباقة من البرامج التراثية والترفيهية والتوعوية.

أخبار ذات صلة
جدول حافل بفعاليات «ألعاب الماسترز» في أبوظبي والعين
التكنولوجيا.. حارس للتراث أم تهديد للهوية؟
مهرجان العين التراثي
العين
التراث
التراث الإماراتي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يزور الشاعر سيف سالم المنصوري في منزله
علوم الدار
رئيس الدولة يزور الشاعر سيف سالم المنصوري في منزله
اليوم 18:51
5 كؤوس لمربط دبي في ختام جولة الجياد العربية بالدوحة
الرياضة
5 كؤوس لمربط دبي في ختام جولة الجياد العربية بالدوحة
اليوم 20:17
حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح بن سليمان والمهيري
علوم الدار
حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح بن سليمان والمهيري
اليوم 20:15
منافسات قوية في ختام بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة
الرياضة
منافسات قوية في ختام بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة
اليوم 20:08
أنوتين تشارنفيراكول رئيس وزراء تايلاند
الأخبار العالمية
نتائج أولية: الحزب الحاكم في تايلاند يتصدر انتخابات البرلمان
اليوم 19:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©