«العين التراثي» يواصل فعالياته ويتوِّج الفائزين بمسابقاته

العين (وام)



أعلنت اللجنة المنظِّمة لمهرجان العين التراثي نتائج مسابقة «الخلاص» في مزاينة التمور، ومسابقة الجامي، ضمن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان التي تستمر حتى 9 فبراير الجاري في أرض المعارض بمدينة العين.

وتوَّج ضيف الشرف سيف مفتاح النيادي، وعبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين بمسابقة الخلاص التي أسفرت نتائجها عن فوز سلطان سعيد محمد سلطان العرياني، بالمركز الأول، وسعيد حمودة خميس العرياني، بالمركز الثاني، بينما حصل على المركز الثالث ورثة علي مبارك سلطان العرياني.

وبلغ عدد المشاركين في مزاينة الخلاص 19 متسابقاً بمجموع 950 كيلوجراماً، وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 10 جوائز للفائزين بقيمة إجمالية 280.000 درهم، يحصل الفائز الأول على 75.000 درهم منها، والثاني على 50.000 درهم، والثالث على 40.000 درهم.

وفي صفقات مزاد التمور كانت أغلى قيمة بيع لصندوق بقيمة 420 درهماً من صنف «زاملي»، فيما بلغ إجمالي المبيعات 54.490 درهم، وبلغت كمية التمور المباعة 1.266 كيلوجراماً بإجمالي 422 صندوقاً.

وجاءت نتائج مسابقة الجامي التي تهدف إلى التعريف بعناصر التراث الغذائي الإماراتي وطرق إعدادها، بحصول ميثاء محمر الشامسي، على المركز الأول، وفاطمة سعيد الظاهري، على المركز الثاني، وحلت فاطمة حمد الشامسي، في المركز الثالث.

وتتواصل يومياً فعاليات المهرجان ومسابقاته المتنوعة بباقة من البرامج التراثية والترفيهية والتوعوية.