الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

5 أفلام جديدة.. بتوقيع «المخرج المؤلف»

5 أفلام جديدة.. بتوقيع «المخرج المؤلف»
7 فبراير 2026 13:57

سعيد ياسين (القاهرة)

تشهد الساحة السينمائية العربية، خلال العام الحالي، حضوراً لافتاً لظاهرة «المخرج المؤلف»، إذ تعتمد 6 أفلام جديدة على رؤية إبداعية واحدة يتولاها صانع العمل نفسه، جامعاً بين مهمتي الكتابة والإخراج، بينها أعمال أنهت مراحل تصويرها بالكامل، وأخرى تستعد لاستئناف التصوير بعد انتهاء الموسم الرمضاني المقبل.

1- «إذما»
يخوض المؤلف محمد صادق تجربته الأولى مع الإخراج من خلال فيلم «إذما»، الذي كتب له القصة والسيناريو والحوار، يشارك في بطولته أحمد داوود، سلمى أبو ضيف، وبسنت شوقي. ويتناول العمل قصة شاب يتلقى هدية غامضة في عيد ميلاده من شخص غير متوقع، فتتغير حياته بعدها. وكان صادق كتب عدداً من الأفلام أخرجها غيره، ومنها «هيبتا: المحاضرة الأخيرة»، «بضع ساعات في يوم ما»، و«هيبتا 2: المناظرة الأخيرة».

2- «أسد»
يجمع محمد دياب في فيلمه الجديد «أسد» بين مهمتَي التأليف والإخراج، يشارك في بطولته محمد رمضان، ماجد الكدواني، رزان جمال، كامل الباشا، علي قاسم، وركين سعد، ومن المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل.
وتدور أحداث العمل في إطار درامي تاريخي حول قصة علي بن محمد الفارسي قائد ثورة العبيد، التي استمرت لمدة 14 عاماً خلال فترة الحكم العباسي.

3- «أصل الحكاية»
انتهى محمد أمين من تصوير فيلم «أصل الحكاية» من تأليفه وإخراجه، بطولة شيري عادل، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، وهالة فاخر، ويدور العمل في إطار درامي حول فتاة تواجه العديد من الصعوبات في حياتها، وتعيش وسط عائلة يمتلك كل فرد فيها قصةً وطباعاً مختلفة عن الآخر. وكان محمد أمين ألّف وأخرج من قبل أفلام «ليلة سقوط بغداد»، «فيلم ثقافي»، «بنتين من مصر»، و«فبراير الأسود».

أخبار ذات صلة
حمد العماني.. في «أعوام الظلام» برمضان
دايسو اليابان تطلق أكبر تشكيلة لرمضان في دولة الإمارات

4- «التاريخ السري لكوثر»
بعدما تأجل عرضه طوال السنوات الماضية لأسباب إنتاجية وتسويقية، يُعرض خلال العام الحالي فيلم «التاريخ السري لكوثر»، تأليف وإخراج محمد أمين، بطولة ليلى علوي، زينة، وأحمد حاتم، وتدور أحداثه في الفترة التي تلت أحداث 25 يناير 2011.

5- «اللي باقي منك»
بدأ عرض فيلم «اللي باقي منك» للمؤلفة والمخرجة الفلسطينية شيرين دعيبس، يشارك في بطولته صالح بكري، شيرين دعيبس، وماريا زريق. وجاء العرض الفيلم بعدما شارك في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية والعربية، وحصد عدداً من الجوائز، كان آخرها جائزة «اليسر الفضية» لأفضل فيلم من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ويتناول العمل قصة أسرة فلسطينية تمتد عبر 3 أجيال بين عامي 1948 و2022.

أفلام
السينما
السينما العربية
رمضان
آخر الأخبار
رئيس الدولة يزور الشاعر سيف سالم المنصوري في منزله
علوم الدار
رئيس الدولة يزور الشاعر سيف سالم المنصوري في منزله
اليوم 18:51
5 كؤوس لمربط دبي في ختام جولة الجياد العربية بالدوحة
الرياضة
5 كؤوس لمربط دبي في ختام جولة الجياد العربية بالدوحة
اليوم 20:17
حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح بن سليمان والمهيري
علوم الدار
حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح بن سليمان والمهيري
اليوم 20:15
منافسات قوية في ختام بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة
الرياضة
منافسات قوية في ختام بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة
اليوم 20:08
أنوتين تشارنفيراكول رئيس وزراء تايلاند
الأخبار العالمية
نتائج أولية: الحزب الحاكم في تايلاند يتصدر انتخابات البرلمان
اليوم 19:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©