5 أفلام جديدة.. بتوقيع «المخرج المؤلف»

سعيد ياسين (القاهرة)



تشهد الساحة السينمائية العربية، خلال العام الحالي، حضوراً لافتاً لظاهرة «المخرج المؤلف»، إذ تعتمد 6 أفلام جديدة على رؤية إبداعية واحدة يتولاها صانع العمل نفسه، جامعاً بين مهمتي الكتابة والإخراج، بينها أعمال أنهت مراحل تصويرها بالكامل، وأخرى تستعد لاستئناف التصوير بعد انتهاء الموسم الرمضاني المقبل.





1- «إذما»

يخوض المؤلف محمد صادق تجربته الأولى مع الإخراج من خلال فيلم «إذما»، الذي كتب له القصة والسيناريو والحوار، يشارك في بطولته أحمد داوود، سلمى أبو ضيف، وبسنت شوقي. ويتناول العمل قصة شاب يتلقى هدية غامضة في عيد ميلاده من شخص غير متوقع، فتتغير حياته بعدها. وكان صادق كتب عدداً من الأفلام أخرجها غيره، ومنها «هيبتا: المحاضرة الأخيرة»، «بضع ساعات في يوم ما»، و«هيبتا 2: المناظرة الأخيرة».



2- «أسد»

يجمع محمد دياب في فيلمه الجديد «أسد» بين مهمتَي التأليف والإخراج، يشارك في بطولته محمد رمضان، ماجد الكدواني، رزان جمال، كامل الباشا، علي قاسم، وركين سعد، ومن المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل.

وتدور أحداث العمل في إطار درامي تاريخي حول قصة علي بن محمد الفارسي قائد ثورة العبيد، التي استمرت لمدة 14 عاماً خلال فترة الحكم العباسي.





3- «أصل الحكاية»

انتهى محمد أمين من تصوير فيلم «أصل الحكاية» من تأليفه وإخراجه، بطولة شيري عادل، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، وهالة فاخر، ويدور العمل في إطار درامي حول فتاة تواجه العديد من الصعوبات في حياتها، وتعيش وسط عائلة يمتلك كل فرد فيها قصةً وطباعاً مختلفة عن الآخر. وكان محمد أمين ألّف وأخرج من قبل أفلام «ليلة سقوط بغداد»، «فيلم ثقافي»، «بنتين من مصر»، و«فبراير الأسود».





4- «التاريخ السري لكوثر»

بعدما تأجل عرضه طوال السنوات الماضية لأسباب إنتاجية وتسويقية، يُعرض خلال العام الحالي فيلم «التاريخ السري لكوثر»، تأليف وإخراج محمد أمين، بطولة ليلى علوي، زينة، وأحمد حاتم، وتدور أحداثه في الفترة التي تلت أحداث 25 يناير 2011.





5- «اللي باقي منك»

بدأ عرض فيلم «اللي باقي منك» للمؤلفة والمخرجة الفلسطينية شيرين دعيبس، يشارك في بطولته صالح بكري، شيرين دعيبس، وماريا زريق. وجاء العرض الفيلم بعدما شارك في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية والعربية، وحصد عدداً من الجوائز، كان آخرها جائزة «اليسر الفضية» لأفضل فيلم من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ويتناول العمل قصة أسرة فلسطينية تمتد عبر 3 أجيال بين عامي 1948 و2022.