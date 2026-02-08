«أيام الشارقة التراثية» تنطلق في كلباء

الشارقة (وام) افتُتحت في مدينة كلباء، مساء أمس، فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من «أيام الشارقة التراثية» بحضور الشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء، وأبوبكر الكندي، مدير معهد الشارقة للتراث، وصقر محمد، رئيس لجنة الافتتاحات الخارجية، وجمع من المسؤولين والزوار.وقدّمت الفعاليات لمحة حيّة عن الحياة الإماراتية القديمة من مشاهد الهجن والنخل والصيد، إلى أجواء المجالس المفعمة برائحة القهوة وحواراتها الثقافية والاجتماعية، كما انتشرت أركان المأكولات الشعبية، مانحةً الزوار تجربة شاملة تستحضر ذاكرة المكان وروح المجتمع. واستحوذت العروض الشعبية على اهتمام الزوار، حيث قدمت فرق العيالة والنهمة والتغرودة والنوبان عروضاً موسيقية ورقصات تقليدية أحيت أجواء الماضي، في صورة حيّة عكست التنوع الثقافي للموروث الإماراتي وتواصل الحاضر مع جذور التراث. كما أطلعت الحِرف اليدوية والمهن التقليدية الزوّار على أساليب الحياة القديمة من صناعة سعف النخيل إلى الغزل والنسيج، فيما أبرزت مشاركة الدول العربية والعالمية في الدورة الحالية غنى الفعاليات الثقافية وتنوعها لتلائم الأعمار والاهتمامات المختلفة. ومن المقرر أن تنتقل الفعاليات بعد كلباء إلى الذيد ودبا الحصن وخورفكان وختاماً في وادي الحلو، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز حضور التراث في مناطق الإمارة وإيصال أصالة المجتمع الإماراتي إلى أوسع شريحة من الجمهور.

