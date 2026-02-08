الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
حمد العماني.. في «أعوام الظلام» برمضان

حمد العماني
8 فبراير 2026 15:27

علي عبد الرحمن (القاهرة) يشارك الممثل حمد العماني في السباق الرمضاني، من خلال مسلسل «أعوام الظلام»، يشاركه البطولة عبدالله الطليحي وانتصار، إخراج محمد سلامة. وتحكي الرواية الواقعية للمسلسل قصة شاب كان يستعد لزفافه، لكن القدر يقلب حياته رأساً على عقب، إذ يتعرض لتهم ملفقة، ويقضي 7 سنوات في السجن ظلماً، وخلال هذه الفترة يفقد صحته، وبعد إثبات براءته، تستمر تحدياته ومعاناته لأكثر من 18 عاماً. ويشارك حمد العماني في مسلسل «خطوات صغيرة»، مع محمد الرمضان وهبة الدري، تأليف أنفال الدويسان، وإخراج منير الزعبي، ويتناول العمل قضايا إنسانية معاصرة تمس الأسرة والمجتمع، في إطار درامي يركز على تفاصيل الحياة اليومية بأسلوب يجمع بين الواقعية والبُعد الإنساني.

رمضان
الدراما الرمضانية
