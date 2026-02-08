«الفجيرة الدولية للبيانو» تختتم منافسات النسخة السابعة

الفجيرة (وام)

اختتمت النسخة السابعة من مسابقة الفجيرة الدولية للبيانو منافساتها بمشاركة واسعة من عازفين يمثلون مختلف دول العالم، بحفل موسيقي أوركسترالي بمرافقة الفرقة السيمفونية الإسبانية «إيبيريان سينفونييتا» من مدينة مالقا بقيادة المايسترو خوان باولو غوميز أورتادو.

نجاحات متواصلة

وأكد علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، أن المسابقة تواصل ترسيخ مكانتها منصةً عالمية لاكتشاف المواهب وصقلها وفق أعلى المعايير الأكاديمية والفنية، مشيداً بالمستوى المتميز الذي قدمه المشاركون، والدور الاحترافي الذي اضطلعت به لجنة التحكيم الدولية، التي ضمت نخبة من الخبرات الموسيقية العالمية لتقييم العروض بكل شفافية ومهنية.

وأشار إلى أن النجاحات المتواصلة التي تحققها الأكاديمية عبر تنظيم مثل هذه المسابقات تأتي في ظل الدعم والرعاية الكريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، الذي يولي القطاع الفني والثقافي اهتماماً كبيراً، ويسهم برؤيته في تعزيز مكانة الفجيرة مركزاً ثقافياً وفنياً رائداً على المستويَين الإقليمي والدولي.

احترافية وإبداع

شهدت المسابقة منافسات قوية عكست تنوع المدارس الموسيقية والأساليب الفنية، وأظهرت مستوى عالياً من الاحترافية والإبداع بين المشاركين.

وتجسِّد المسابقة التزام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بمواصلة دعم الإبداع الموسيقي، وتعزيز التبادل الثقافي، وترسيخ مكانة الإمارة حاضنةً للمواهب الفنية من مختلف أنحاء العالم.

الفائزون

تضمنت أسماء الفائزين بالمراكز الأولى والثانية والثالثة:

فئة (A)، الأول فام مين ڤو من فيتنام، الثاني أنران سو من الصين، والثالث أبيشيك ڤارغيز جينو من الهند.

فئة (B)، الأول أولغا أزانوڤا من روسيا، الثاني يوليانا بيزيازيتشنا من أوكرانيا، والثالث برابتي راجغورو من الهند.

فئة (C)، الأول إيڤان بيترينكو من أوكرانيا، الثاني أزرين مصطفى زاده من أذربيجان، والثالث هايك جولهاكيان من أرمينيا.

فئة (D)، الأول أهين كيم من كوريا، الثاني هاڤيير ريكارتي من إسبانيا، والثالث نيكولاس بوردونكل من فرنسا.