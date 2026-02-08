بول توماس أندرسون يفوز بجائزة أفضل مخرج

فاز بول توماس أندرسون بالجائزة الكبرى في حفل توزيع جوائز نقابة المخرجين الأميركيين في لوس أنجليس أمس السبت.

وفاز أندرسون، الذي تدور أحداث فيلمه One Battle After Another حول رجل يحاول حماية ابنته المراهقة عندما يعود الماضي ليطارده، بجائزة الفيلم الروائي الطويل، وهي جائزة تُعتبر مؤشرا رئيسيا للاتجاهات المتوقعة خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي يتوج موسم جوائز هوليوود.

وقال أندرسون، لدى تسلمه الجائزة أثناء حفل أقيم في بيفرلي هيلز "إنه شرف عظيم بالنسبة لي أن أُمنح هذه" الجائزة.

وأضاف "سنتلقفها بالحب الذي تُسلّم إلينا فيه مع التقدير لجميع رفاقنا الموجودين في هذه القاعة".

يصوّر الفيلم الذي يؤدي دور البطولة فيه النجم ليوناردو دي كابريو، أميركا في زمن غير محدّد حيث يتآمر العنصريون خلف الكواليس، وتجتاح عمليات دهم تستهدف الهجرة السكان فيما ترفع جماعات السلاح.

وحصل الفيلم في يناير على تقدير في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد Critics' Choice Awards وحصد الحصة الأكبر من جوائز "غولدن غلوب".

وسيدخل فيلم "وان باتل أفتر أناذر" حفل توزيع جوائز الأوسكار مع ثاني أكبر عدد من الترشيحات والتي بلغ عددها 13.

كما فاز مستيسلاف تشيرنوف المخرج والصحافي الأوكراني الحائز على جائزة أوسكار، السبت أيضا، بجائزة أفضل فيلم وثائقي.