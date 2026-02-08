شيخة الجابري تكتب: سيدتان من الزمن الجميل

لم يكن الخبر الأول كالثاني هيّناً على سمعي وقلبي، فالأول يقول: إن الفنانة الكبيرة حياة الفهد، قد أعيدت إلى الكويت بعد رحلة علاج إلى لندن لم تتكلل بالنجاح، والثاني يقول إيداع الإعلامية الكويتية المبدعة منى طالب دهام، كما تعرِّف عن نفسها في برامجها، دار المسنين بعد إصابتها بالزهايمر، وعدم وجود من يرعاها بكل أسف. خبران مؤلمان عن سيدتين من الزمن الجميل الذي تتعلق الأفئدة والذاكرة بأيامه الحلوة الندية.

الفنانة الكبيرة حياة الفهد «أم سوزان»، تمثل مرحلة من أهم مراحل الإبداع الدرامي في الخليج وربما في الوطن العربي، كذلك حيث ذاع صيتها ورفيقتها وصديقتها الفنانة الكبيرة سعاد عبدالله، اسمان ارتبطا ببعضهما في أعمال فنية تعتبر ذات بصمة قوية في الدراما الخليجية، مثل «خرج ولم يعُد»، و«رقية وسبيكة»، وغيرهما من الأعمال الأخرى التي تعتبر منارات مضيئة في مسيرة الفنانتين الكبيرتين.

ومنى طالب، بما حملت لنا من قصائد وأرشيف أدبي متكامل حفظته ذاكرتها، كانت بصوتها الشجي تطل علينا عبر الإذاعة الكويتية وبرنامج «بقايا ليل» وعبر الشاشة الفضية ببرنامج «غناوي الشوق». لمنى طالب، طلة مميزة وخاصة بها تشبهها في ثقتها وجلستها، وفي حديثها تشتمّ رائحة الماضي، وتستمع إلى صوت العود، وأهازيج النساء في الزمن الجميل، وحداوي الرجال، وأغاني البحّارة ومواويلهم، وأصوات تطرق بوابة الليل لتصلَ إلى المستمعين عبر حديث منى الأخّاذ.

اليوم تُنقل منى طالب، إلى دار العجزة، لله ما أصعبه من خبر!، بعدما كبُرت وفقدت الذاكرة التي منها وعبرها كانت إطلالاتها على الأدب والشعر والثقافة الأصيلة، تلك التي نقلتها لنا بأمانة المحب لهويته، والمعتزّ بانتمائه إلى خليج الخير ومنابعه الأدبية الأصيلة، وأصوات فنّانيه ومطربيه الكبار، أولئك الذين سافرت بنا معهم إلى عوالم من المتعة والفائدة.

وما بين النجمة «أم سوزان» والأيقونة منى طالب، أقف لأتذكر ذاك الاتصال الذي وردني مساء يومٍ ربيعي من «أم سوزان»، تحدثنا لأكثر من ساعة، تناقشنا في حال الدراما الخليجية التي لم تكن راضية عنها تمام الرضا، وطلبت منّي أن أطرح فكرة مسلسل يتناول حدثاً تاريخياً أو اجتماعياً شهدته دول الخليج فيما مضى، وقالت: أنا سأكتب السيناريو، لكنني وقتها اعتذرت منها وتناولنا بالحديث بعض الأحداث، وخرجَت بعدها بمسلسل «الفرية» الذي أبدعتْ فيه.

أقف بين تلكما القامتين «منى» التي أحب وأحترم، و«حياة» بمكانتها الخاصة في نفسي لأدعو الله تعالى أن يشفيهما ويعافيهما ويحفظهما من كل شر.. سيدتان من الزمن الجميل.