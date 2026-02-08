«قرية العسل».. منصّة متخصِّصة تعزّز المنتج المحلي

العين (وام)



خصَّص «مهرجان العين التراثي»، مساحة لمنتجي عسل النحل من أصحاب المناحل والشركات لعرض منتجاتهم في «قرية العسل» طوال أيام المهرجان، الذي انطلقت دورته الأولى في 31 يناير الماضي ويستمر حتى اليوم الاثنين، في أرض المعارض بمدينة العين، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

تمثِّل «قرية العسل» منصّة متخصِّصة تسهم في تعزيز الوعي بأهمية العسل بوصفه منتجاً تراثياً وغذائياً مرتبطاً بالبيئة المحلية، وتسلِّط الضوء على العسل المحلي وأنواعه ومصادره وطرق إنتاجه التقليدية، إلى جانب تعريف الزوّار بخصائصه الغذائية، بما يعكس مكانته في الموروث الغذائي الإماراتي.

وتهدف «القرية» إلى دعم المنتجين وأصحاب المصانع والمناحل، وتحفيز الإنتاج المحلي، عبر إتاحة الفرصة للزوّار للاطلاع على أصناف العسل الإماراتي وجودتها، في تجربة تفاعلية تجمع بين العرض والتعريف والتذوّق.



إقبال ملحوظ

وأشاد زوّار المهرجان بتخصيص منصّة لعرض العسل ومنتجات النحل أمام الجمهور، فيما عبّر المشاركون من أصحاب المناحل والمحلات عن سعادتهم بالإقبال الملحوظ الذي شهدته القرية منذ انطلاق المهرجان، مؤكدين أن ذلك يعكس تقدير الجمهور لمستوى الجودة العالي للمنتج المحلي.



تبادل الخبرات

أوضح المشاركون أن «مهرجان العين التراثي» أتاح لهم فرصاً أوسع لتسويق منتجاتهم والتعريف بها، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة بين المنتجين، بما ينسجم مع أهداف المهرجان في دعم الحِرفيين والأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة، وتعزيز التنمية المجتمعية عبر توفير منصّات فاعلة لعرض وتسويق المنتجات التراثية.