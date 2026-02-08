«مهرجان الشيخ زايد» يحتضن «العُرس الجماعي»

أبوظبي (الاتحاد)



احتضن «مهرجان الشيخ زايد» في منطقة الوثبة بأبوظبي، مساء السبت، فعاليات «العُرس الجماعي» تحت رعاية وزارة الأسرة وبدعم من مصرف أبوظبي الإسلامي، في احتفالية كبرى حول نافورة الإمارات، جسّدت قيَم الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.





أولوية وطنية

يأتي تنظيم «العُرس الجماعي» ضمن الفعاليات المجتمعية التي يحرص «مهرجان الشيخ زايد» على استضافتها سنوياً، لما له من نجاح واسع على مختلف الأصعدة، وتأكيداً لمكانته الوطنية والاجتماعية في ترسيخ القيَم الأصيلة لمجتمع دولة الإمارات، وكونه رافداً تاريخياً ووجهة سياحية يقصدها الجمهور في كل عام، وتأكيداً لدوره الوطني والاجتماعي في دعم مبادرات الأسرة، وترسيخ القيَم الأصيلة الموروثة عن الآباء والأجداد، من خلال الأعراس الجماعية التي باتت نموذجاً لتعزيز الاستقرار الأُسري كأولوية وطنية.



مسيرة مستدامة

وجسَّد دعم المصرف لهذه المبادرة التزامه بالمسؤولية المجتمعية، وحرصه على البرامج الهادفة التي تسهم في بناء مجتمع متماسك ومستقر، في إطار شراكة استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، تخدم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات. وتُعد هذه المبادرة نموذجاً للتعاون البنّاء بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لخدمة المجتمع، وتجسيداً عملياً لرؤية القيادة الرشيدة في تحقيق السعادة والاستقرار لجميع أفراد المجتمع الإماراتي.





أصالة العادات

امتدت الفعاليات من الساعة 4:00 عصراً حتى الساعة 7:00 مساءً، وسط حضور كبير من الأهالي وزوّار المهرجان، حيث تميّز الحدث بتنظيم راقٍ يعكس أصالة العادات والتقاليد الإماراتية العريقة، ويعزِّز مفهوم الفرح الجماعي كركيزة أساسية للاستقرار الأسري، وسط أجواء من البهجة والسرور تخللتها فقرات تراثية واجتماعية.