الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«مهرجان الشيخ زايد» يحتضن «العُرس الجماعي»

صورة تذكارية لـ «العُرس الجماعي» الذي يحرص «مهرجان الشيخ زايد» على استضافته سنوياً (الصور من المصدر)
9 فبراير 2026 01:59

أبوظبي (الاتحاد)

احتضن «مهرجان الشيخ زايد» في منطقة الوثبة بأبوظبي، مساء السبت، فعاليات «العُرس الجماعي» تحت رعاية وزارة الأسرة وبدعم من مصرف أبوظبي الإسلامي، في احتفالية كبرى حول نافورة الإمارات، جسّدت قيَم الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.

أولوية وطنية 
يأتي تنظيم «العُرس الجماعي» ضمن الفعاليات المجتمعية التي يحرص «مهرجان الشيخ زايد» على استضافتها سنوياً، لما له من نجاح واسع على مختلف الأصعدة، وتأكيداً لمكانته الوطنية والاجتماعية في ترسيخ القيَم الأصيلة لمجتمع دولة الإمارات، وكونه رافداً تاريخياً ووجهة سياحية يقصدها الجمهور في كل عام، وتأكيداً لدوره الوطني والاجتماعي في دعم مبادرات الأسرة، وترسيخ القيَم الأصيلة الموروثة عن الآباء والأجداد، من خلال الأعراس الجماعية التي باتت نموذجاً لتعزيز الاستقرار الأُسري كأولوية وطنية.

مسيرة مستدامة 
وجسَّد دعم المصرف لهذه المبادرة التزامه بالمسؤولية المجتمعية، وحرصه على البرامج الهادفة التي تسهم في بناء مجتمع متماسك ومستقر، في إطار شراكة استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، تخدم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات. وتُعد هذه المبادرة نموذجاً للتعاون البنّاء بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لخدمة المجتمع، وتجسيداً عملياً لرؤية القيادة الرشيدة في تحقيق السعادة والاستقرار لجميع أفراد المجتمع الإماراتي.

أخبار ذات صلة
​«قضاء أبوظبي»: 57 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال عامين
تعاون بين «جي 42» وائتلاف فيتنامي لتطوير بنية تحتية وطنية للذكاء الاصطناعي

أصالة العادات 

امتدت الفعاليات من الساعة 4:00 عصراً حتى الساعة 7:00 مساءً، وسط حضور كبير من الأهالي وزوّار المهرجان، حيث تميّز الحدث بتنظيم راقٍ يعكس أصالة العادات والتقاليد الإماراتية العريقة، ويعزِّز مفهوم الفرح الجماعي كركيزة أساسية للاستقرار الأسري، وسط أجواء من البهجة والسرور تخللتها فقرات تراثية واجتماعية.

أبوظبي
العرس الجماعي
مهرجان الشيخ زايد
أبوظبي نافورة الإمارات
مصرف أبوظبي الإسلامي
الوثبة
آخر الأخبار
28 لاعباً يسجلون مشاركة «الأولمبياد الخاص» في «ماسترز أبوظبي»
الرياضة
28 لاعباً يسجلون مشاركة «الأولمبياد الخاص» في «ماسترز أبوظبي»
اليوم 12:21
انطلاق فعاليات "معرض الصحة العالمي" في دبي
علوم الدار
انطلاق فعاليات "معرض الصحة العالمي" في دبي
اليوم 12:21
الزيودي بطل «الكنعد» والمزروعي أول «السكل» في «دبي لصيد الأسماك»
الرياضة
الزيودي بطل «الكنعد» والمزروعي أول «السكل» في «دبي لصيد الأسماك»
اليوم 12:15
«نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط» يُزيّن تاريخ شعارات «ألعاب الماسترز»
الرياضة
«نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط» يُزيّن تاريخ شعارات «ألعاب الماسترز»
اليوم 12:00
"أبوظبي للتنقل" يوسّع خدمات "روبوتاكسي"
علوم الدار
"أبوظبي للتنقل" يوسّع خدمات "روبوتاكسي"
اليوم 11:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©