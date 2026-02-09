مركز حمدان للموهبة يفوز ببطولة الإمارات للروبوت

دبي (وام)



توِّج فريق مركز حمدان للموهبة والابتكار التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بلقب بطولة دولة الإمارات للروبوت FIRST LEGO League لموسم 2025 - 2026، بعد مسار تنافسي متكامل على مستوى الدولة، في بطولة شهدت مشاركة واسعة من مختلف إمارات الدولة، حيث تجاوز إجمالي عدد المشاركين في الموسم أكثر من 2000 طالب وطالبة، في واحدة من أكبر دورات البطولة على المستوى الوطني. وبهذا الإنجاز، تأهّل فريق مركز حمدان للموهبة والابتكار لتمثيل الإمارات في البطولة الدولية المقبلة لمنافسات الروبوت FIRST LEGO League، في تأكيد على المستوى المتقدم، الذي يتمتع به الطلبة وقدرتهم على المنافسة في المحافل العلمية والتقنية الإقليمية والدولية. منهج تعليمي وقالت الدكتورة مريم الغاوي، مديرة مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار: هذا الفوز هو ثمرة منهج تعليمي يضع الطالب في موقع المصمّم والمفكّر وصاحب القرار ومشاركتنا في FIRST LEGO League تمثّل مختبراً تعليمياً حقيقياً يتعلّم فيه الطلبة كيف يواجهون المشكلات المعقّدة، ويتعاملون مع التحدي كجزء من عملية التعلم، ويحوّلون الأفكار إلى حلول قابلة للتطبيق. وصول الفريق إلى تمثيل دولة الإمارات في المنافسات الدولية، يؤكد أن الاستثمار في التعلم التطبيقي هو الطريق الأجدى لإعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة عالمياً. 80 فريقاً وشهدت تصفيات إمارة دبي مشاركة نحو 80 فريقاً من مختلف المدارس والمؤسسات التعليمية، مثَّل من بينها فريق مركز حمدان للموهبة والابتكار إمارة دبي، وتمكّن من تحقيق المركز الأول وبطولة دبي، ليضمن تأهله رسمياً إلى نهائيات دولة الإمارات وشارك 38 فريقاً من التصفيات المحلية للإمارات.وأُقيمت نهائيات دولة الإمارات بتاريخ 7 فبراير 2026 في المدرسة الأميركية للإبداع العلمي بالشارقة، بمشاركة 38 فريقاً من مختلف إمارات الدولة. وواصل فريق مركز حمدان أداءه المتميّز، محقِّقاً بطولة دولة الإمارات للروبوت لموسم 2025 - 2026، ليتوَّج بذلك بطلاً للإمارات بعد فوزه السابق ببطولة دبي.