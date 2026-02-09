الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

مركز حمدان للموهبة يفوز ببطولة الإمارات للروبوت

مركز حمدان للموهبة يفوز ببطولة الإمارات للروبوت
9 فبراير 2026 15:48

دبي (وام)

توِّج فريق مركز حمدان للموهبة والابتكار التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بلقب بطولة دولة الإمارات للروبوت FIRST LEGO League لموسم 2025 - 2026، بعد مسار تنافسي متكامل على مستوى الدولة، في بطولة شهدت مشاركة واسعة من مختلف إمارات الدولة، حيث تجاوز إجمالي عدد المشاركين في الموسم أكثر من 2000 طالب وطالبة، في واحدة من أكبر دورات البطولة على المستوى الوطني. وبهذا الإنجاز، تأهّل فريق مركز حمدان للموهبة والابتكار لتمثيل الإمارات في البطولة الدولية المقبلة لمنافسات الروبوت FIRST LEGO League، في تأكيد على المستوى المتقدم، الذي يتمتع به الطلبة وقدرتهم على المنافسة في المحافل العلمية والتقنية الإقليمية والدولية. منهج تعليمي وقالت الدكتورة مريم الغاوي، مديرة مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار: هذا الفوز هو ثمرة منهج تعليمي يضع الطالب في موقع المصمّم والمفكّر وصاحب القرار ومشاركتنا في FIRST LEGO League تمثّل مختبراً تعليمياً حقيقياً يتعلّم فيه الطلبة كيف يواجهون المشكلات المعقّدة، ويتعاملون مع التحدي كجزء من عملية التعلم، ويحوّلون الأفكار إلى حلول قابلة للتطبيق. وصول الفريق إلى تمثيل دولة الإمارات في المنافسات الدولية، يؤكد أن الاستثمار في التعلم التطبيقي هو الطريق الأجدى لإعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة عالمياً. 80 فريقاً وشهدت تصفيات إمارة دبي مشاركة نحو 80 فريقاً من مختلف المدارس والمؤسسات التعليمية، مثَّل من بينها فريق مركز حمدان للموهبة والابتكار إمارة دبي، وتمكّن من تحقيق المركز الأول وبطولة دبي، ليضمن تأهله رسمياً إلى نهائيات دولة الإمارات وشارك 38 فريقاً من التصفيات المحلية للإمارات.وأُقيمت نهائيات دولة الإمارات بتاريخ 7 فبراير 2026 في المدرسة الأميركية للإبداع العلمي بالشارقة، بمشاركة 38 فريقاً من مختلف إمارات الدولة. وواصل فريق مركز حمدان أداءه المتميّز، محقِّقاً بطولة دولة الإمارات للروبوت لموسم 2025 - 2026، ليتوَّج بذلك بطلاً للإمارات بعد فوزه السابق ببطولة دبي.

أخبار ذات صلة
البرلمان الأوروبي يوافق على تشديد قيود اللجوء
تعاون بين «بنك أم القيوين» و«ديار للتطوير» لتقديم حلول تمويل سكني
آخر الأخبار
البرلمان الأوروبي يوافق على تشديد قيود اللجوء
الأخبار العالمية
البرلمان الأوروبي يوافق على تشديد قيود اللجوء
اليوم 20:35
تعاون بين «بنك أم القيوين» و«ديار للتطوير» لتقديم حلول تمويل سكني
اقتصاد
تعاون بين «بنك أم القيوين» و«ديار للتطوير» لتقديم حلول تمويل سكني
اليوم 20:33
رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد
اليوم 20:26
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
اليوم 20:13
جوارديولا: فارق النقاط مع أرسنال يدفعنا للعب على الفوز
الرياضة
جوارديولا: فارق النقاط مع أرسنال يدفعنا للعب على الفوز
اليوم 20:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©