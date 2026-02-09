الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

متحف زايد الوطني يستضيف مواهب إماراتية في رمضان

متحف زايد الوطني يستضيف مواهب إماراتية في رمضان
10 فبراير 2026 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

انسجاماً مع «عام الأسرة»، وعلى مدار شهر رمضان المبارك، يستضيف متحف زايد الوطني، «أمسيات رمضانية»، سعياً إلى تعميق الوعي بمعاني الشهر الفضيل. ويتضمن البرنامج فعاليات ثقافية وتجارب متنوعة للمطاعم والمقاهي المؤقّتة والدائمة، ويستند إلى الموروث الثقافي الإماراتي، معزِّزاً مفاهيم الحضور والتأمل والتواصل من خلال تجارب مشتركة تجمع العائلات وأفراد المجتمع.

مسرح الظلال
تتضمّن هذه العروض، مسرح الظلال: حين يطل القمر، مجلس جدي، وتجارب سرد قصصي، إلى جانب أنشطة تحرّي الهلال ورصد النجوم في حديقة المسار، وفعاليات تلبّي تطلعات مختلف الفئات العمرية.
وخلال هذه الفترة، تمتد ساعات عمل المتحف من 10:00 صباحاً حتى 10:00 ليلاً، فيما تبقى حديقة المسار مفتوحة حتى منتصف الليل، وتتواصل تجارب المطاعم والمقاهي الجديدة طوال شهر رمضان. و سيتم تعديل مواعيد الجولات والأنشطة بما يتناسب مع الشهر المبارك، لضمان استمرارية الوصول إلى برامج المتحف خلال هذه الفترة.

سرد قصصي
تُقام الأمسيات الرمضانية من الساعة 8:30 مساءً حتى منتصف الليل، حتى 20 رمضان المبارك، حيث تُضاء مساحات متعددة في المتحف بتجارب مستوحاة من التراث، تشمل عروضاً حيّة، وجلسات سرد قصصي، وعروض أفلام مختارة، إلى جانب ألعاب تقليدية، وألغاز شعرية، وورش عمل تفاعلية يقودها شباب إماراتيون.

