سيمو ليو.. نجم «مارفل» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

كشف معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة MEFCC، عن استضافة سيمو ليو، المعروف باسم شانغ تشي في عالم مارفل السينمائي. وسينضم إلى كريستوفر جادج، الذي أُعلن عنه كأول مؤدي أصوات باللغة الإنجليزية في مهرجان الثقافة الشعبية المرتقب هذا العام، والذي يُقام من 24 - 26 أبريل.

رسّخ الممثل والكاتب والمنتج التنفيذي الصيني الكندي اسمه في تاريخ السينما العالمية كأول بطل خارق آسيوي، يتصدّر إنتاجات مارفل. ولعب سيمو دور البطولة في فيلم Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings، والمسلسل الكوميدي المحبوب Kim’s Convenience، والفيلم الهوليوودي الشهير Barbie. وسيُتاح للزوّار فرصة لقائه شخصياً والتقاط صورة تذكارية معه والحصول على توقيعه، وذلك حصراً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وينضم إلى مهرجان الثقافة الشعبية الأضخم في المنطقة فيديريكو فيسينتيني، قادماً مباشرة من صفحات مارفل إلى أرض الفعالية. وتتضمن قائمة القصص المصورة التي عمل عليها الفنان الإيطالي الموهوب Imperial، وAmazing Spider-Man، وWolverine، وFalcon & Winter Soldier، ويمكن مقابلته في نادي مبدعي القصص المصورة ضمن المعرض، والذي يجمع نخبة رسّامي القصص المصوّرة والكتّاب وفناني التلوين والمواهب الصاعدة من مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد.

ولاستكمال ثلاثية الأسماء الجديدة، يضيف بريت بريدينج إلى القائمة خبرة تقارب 5 عقود من العمل على مشاريع خاصة مع مارفل ودي سي. ويشتهر فنان القصص المصوّرة الأميركي في تحبير سلاسل وقصص أيقونية لكل من: Superman وSpider-Man وThor، إلى جانب إسهاماته في مجالات الفن والتصوير الفوتوغرافي والأداء الصوتي.

وتقدّم الفعالية تجربة جديدة كلياً في منطقة الأوتاكو Otaku District، حيث تتكشّف ملامح الثقافة الشعبية الآسيوية المعاصرة. وتتميّز المنطقة بعناصر بصرية نيونية جريئة، ولمسات مستوحاة من أسلوب الشارع، ومنصة حيوية لا تهدأ، في مساحة يحتفي من خلالها المعرض بالثقافات التي تشكّل ملامح جيل جديد من الجمهور، من الكيبوب K-Pop، إلى الأنمي وما يتقاطع بينهما من عوالم إبداعية.