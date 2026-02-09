الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

سيمو ليو.. نجم «مارفل» في أبوظبي

سيمو ليو (من المصدر)
10 فبراير 2026 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد يستقبل وفد وزارة الدفاع ويطّلع على استعدادات عرض «حصن الاتحاد 11»
منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة «مبادلة للاستثمار» ويعتمد خطة الأعمال لعام 2026

كشف معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة MEFCC، عن استضافة سيمو ليو، المعروف باسم شانغ تشي في عالم مارفل السينمائي. وسينضم إلى كريستوفر جادج، الذي أُعلن عنه كأول مؤدي أصوات باللغة الإنجليزية في مهرجان الثقافة الشعبية المرتقب هذا العام، والذي يُقام من 24 - 26 أبريل. 
رسّخ الممثل والكاتب والمنتج التنفيذي الصيني الكندي اسمه في تاريخ السينما العالمية كأول بطل خارق آسيوي، يتصدّر إنتاجات مارفل. ولعب سيمو دور البطولة في فيلم Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings، والمسلسل الكوميدي المحبوب Kim’s Convenience، والفيلم الهوليوودي الشهير Barbie. وسيُتاح للزوّار فرصة لقائه شخصياً والتقاط صورة تذكارية معه والحصول على توقيعه، وذلك حصراً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».
وينضم إلى مهرجان الثقافة الشعبية الأضخم في المنطقة فيديريكو فيسينتيني، قادماً مباشرة من صفحات مارفل إلى أرض الفعالية. وتتضمن قائمة القصص المصورة التي عمل عليها الفنان الإيطالي الموهوب Imperial، وAmazing Spider-Man، وWolverine، وFalcon & Winter Soldier، ويمكن مقابلته في نادي مبدعي القصص المصورة ضمن المعرض، والذي يجمع نخبة رسّامي القصص المصوّرة والكتّاب وفناني التلوين والمواهب الصاعدة من مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد.
ولاستكمال ثلاثية الأسماء الجديدة، يضيف بريت بريدينج إلى القائمة خبرة تقارب 5 عقود من العمل على مشاريع خاصة مع مارفل ودي سي. ويشتهر فنان القصص المصوّرة الأميركي في تحبير سلاسل وقصص أيقونية لكل من: Superman وSpider-Man      وThor، إلى جانب إسهاماته في مجالات الفن والتصوير الفوتوغرافي والأداء الصوتي. 
وتقدّم الفعالية تجربة جديدة كلياً في منطقة الأوتاكو Otaku District، حيث تتكشّف ملامح الثقافة الشعبية الآسيوية المعاصرة. وتتميّز المنطقة بعناصر بصرية نيونية جريئة، ولمسات مستوحاة من أسلوب الشارع، ومنصة حيوية لا تهدأ، في مساحة يحتفي من خلالها المعرض بالثقافات التي تشكّل ملامح جيل جديد من الجمهور، من الكيبوب K-Pop، إلى الأنمي وما يتقاطع بينهما من عوالم إبداعية.

مارفل
أبوظبي
الإمارات
أفلام مارفل
معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة
سيمو ليو
آخر الأخبار
البرلمان الأوروبي يوافق على تشديد قيود اللجوء
الأخبار العالمية
البرلمان الأوروبي يوافق على تشديد قيود اللجوء
اليوم 20:35
تعاون بين «بنك أم القيوين» و«ديار للتطوير» لتقديم حلول تمويل سكني
اقتصاد
تعاون بين «بنك أم القيوين» و«ديار للتطوير» لتقديم حلول تمويل سكني
اليوم 20:33
رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد
اليوم 20:26
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
اليوم 20:13
جوارديولا: فارق النقاط مع أرسنال يدفعنا للعب على الفوز
الرياضة
جوارديولا: فارق النقاط مع أرسنال يدفعنا للعب على الفوز
اليوم 20:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©