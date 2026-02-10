علماء يبتكرون "براغي" قابلة للامتصاص لعلاج الكسور المعقدة

ابتكر علماء جامعة سامارا الطبية التابعة لوزارة الصحة الروسية، براغي جراحية لربط كسور العظام المعقّدة، يتم امتصاصها بالكامل داخل الجسم، ولا تتطلّب إجراء جراحة إضافية لإزالتها.

وقالت البروفيسورة لاريسا فوليفوي، مديرة معهد بحوث التكنولوجيا الحيوية بالجامعة، إنه خلافا لبراغي التيتانيوم التقليدية التي تتطلب جراحة ثانية لإزالتها بعد التئام العظام، لا تحتاج البراغي المبتكرة إلى الإزالة، لأنها تذوب تدريجيا ويحل محلها عظم المريض نفسه.

وأضافت أن هذا يلغي مخاطر الجراحة الثانية، ويقلل مدة العلاج، ويخفف العبء على نظام الرعاية الصحية، وهو أمر بالغ الأهمية لعلاج الإصابات المعقدة.

ويُستخدم الابتكار في عمليات تثبيت العظام، وهي إجراءات جراحية لربط شظايا العظام، ضمن مجالات جراحة الإصابات، وجراحة العظام، وجراحة الوجه والفكين.

من جهتها أوضحت ناتاليا ماكسيمينكو، نائبة مدير معهد بحوث التكنولوجيا الحيوية، أن البراغي آمنة، ويمكن من خلال مراقبة دقيقة للمادة الخام ومعالجة متعددة المراحل لإزالة أي مستضدات محتملة، يليها تعقيم نهائي بالإشعاع، ضمان سلامة استخدامها.

من ناحيته أشار المكتب الإعلامي للجامعة إلى خطط لتوسيع نطاق منتجات البراغي خلال عام 2026، مع بدء الإنتاج المتسلسل واستخدامها على نطاق واسع في مراكز الإصابات الرائدة بحلول عام 2027.