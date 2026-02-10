الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

علماء يبتكرون "براغي" قابلة للامتصاص لعلاج الكسور المعقدة

صورة موضوعية
10 فبراير 2026 08:44

ابتكر علماء جامعة سامارا الطبية التابعة لوزارة الصحة الروسية، براغي جراحية لربط كسور العظام المعقّدة، يتم امتصاصها بالكامل داخل الجسم، ولا تتطلّب إجراء جراحة إضافية لإزالتها.

 

وقالت البروفيسورة لاريسا فوليفوي، مديرة معهد بحوث التكنولوجيا الحيوية بالجامعة، إنه خلافا لبراغي التيتانيوم التقليدية التي تتطلب جراحة ثانية لإزالتها بعد التئام العظام، لا تحتاج البراغي المبتكرة إلى الإزالة، لأنها تذوب تدريجيا ويحل محلها عظم المريض نفسه.

 

وأضافت أن هذا يلغي مخاطر الجراحة الثانية، ويقلل مدة العلاج، ويخفف العبء على نظام الرعاية الصحية، وهو أمر بالغ الأهمية لعلاج الإصابات المعقدة.

 

أخبار ذات صلة
روسيا: محادثات أوكرانيا مستمرة
«شرطة أبوظبي» تُطلع وفداً روسياً على الأنظمة الأمنية المتطورة

ويُستخدم الابتكار في عمليات تثبيت العظام، وهي إجراءات جراحية لربط شظايا العظام، ضمن مجالات جراحة الإصابات، وجراحة العظام، وجراحة الوجه والفكين.

 

من جهتها أوضحت ناتاليا ماكسيمينكو، نائبة مدير معهد بحوث التكنولوجيا الحيوية، أن البراغي آمنة، ويمكن من خلال مراقبة دقيقة للمادة الخام ومعالجة متعددة المراحل لإزالة أي مستضدات محتملة، يليها تعقيم نهائي بالإشعاع، ضمان سلامة استخدامها.

 

من ناحيته أشار المكتب الإعلامي للجامعة إلى خطط لتوسيع نطاق منتجات البراغي خلال عام 2026، مع بدء الإنتاج المتسلسل واستخدامها على نطاق واسع في مراكز الإصابات الرائدة بحلول عام 2027.

المصدر: وام
العلماء
روسيا
جبيرة
آخر الأخبار
محمد البريكي مع المشاركين في الأمسية
التعليم والمعرفة
«بيت الشعر» يُحيي أمسية على مسرح القاسمية
اليوم 12:15
«الثُلاثية العالمية» تُغازل 5 فرق أوروبية
الرياضة
«الثُلاثية العالمية» تُغازل 5 فرق أوروبية
اليوم 12:15
«مهرجان اتحاد الإمارات للهجن» يجمع العالم في تشاد
الرياضة
«مهرجان اتحاد الإمارات للهجن» يجمع العالم في تشاد
اليوم 12:13
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اقتصاد
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اليوم 12:01
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
الرياضة
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
اليوم 11:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©