«دبي للأداء الحي» تدعم المواهب المحلية

دبي (الاتحاد)



أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن إطلاق تجربة دبي للأداء الحي، التي تهدف إلى تنشيط الأماكن العامة من خلال عروض حية، تنسجم مع الثقافة المحلية وتوفر منصات جديدة لإبراز المواهب المحلية.تُقام المبادرة حصرياً خلال عطلات نهاية الأسبوع من الجمعة إلى الأحد، في الفترة الممتدة من 6 فبراير - 1 مارس، في جزيرة بلوواترز، إحدى أبرز الوجهات الحيوية على الواجهة البحرية لإمارة دبي، والمعروفة بأجوائها، وإطلالاتها الخلابة، ومساحاتها العامة المخصّصة للمشاة. ومن المقرّر تنظيم العروض ابتداءً من الساعة 6:30 مساءً، بما ينسجم مع القيَم الثقافية المحلية، ويتيح الاستفادة المُثلى من الأجواء المعتدلة في الهواء الطلق، بهدف دمج الأنشطة الثقافية المتميّزة ضمن أنماط الحياة اليومية في الساحات العامة. ويُعد «الأداء الحي في الشارع» أحد الأشكال الشائعة للعروض المباشرة في المدن العالمية، حيث يوفّر منصة مفتوحة للموسيقيين والفنانين لعرض مواهبهم والتفاعل المباشر مع الجمهور في الأماكن العامة. وتعكس هذه المبادرة التزام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بتعزيز التفاعل الثقافي في الإمارة، وإثراء تجارب السكان والزوّار على حدٍّ سواء، حيث تنطلق بالتعاون مع أحد الشركاء المحليين المتخصصين في مجال الترفيه، وبمشاركة نخبة متنوعة من الفنانين المحليين. وتشمل عروض الأداء مشاركة المغنين وعازفي الساكسفون والكمان، وفناني الإيقاع الصوتي، ومنسّقي الموسيقى، والعروض المباشرة، بالإضافة إلى لاعبي الخفة والأكروبات، والفِرق الثنائية والصغيرة، ما يضفي أجواءً حيوية على الواجهة البحرية. ومن بين الفنانين المشاركين دينا ستارز، وجاي أبو، ويوسف الحسن.