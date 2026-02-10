شيماء سبت بـ3 وجوه في رمضان

علي عبد الرحمن (القاهرة)



تشارك الممثلة شيماء سبت في الموسم الرمضاني المقبل، من خلال 3 أعمال مختلفة تجمع بين التراث والفانتازيا الخليجية، حيث تعود إلى الدراما بعد غياب 8 سنوات، من خلال مسلسل «أم رجا»، بطولة محمد العجيمي وزهرة عرفات، تأليف مشاري حمود العميري، وإخراج محمد الطوالة.

ويتألف العمل من 10 حلقات في إطار تراثي بدوي، وتجسِّد شيماء شخصية «غنيمة»، المرأة الطيبة العاقلة التي تسعى إلى الحفاظ على بيتها وحقوقها، وتدور الأحداث حول «أم رجا»، الزوجة المنكوبة بعد طلاقها من رجل أعمال، ومحاولتها استعادة حقوق ابنها بعد تعرضه للسرقة، لتتوالى الصراعات والمفاجآت.

كما تشارك شيماء في مسلسل «غناوي الشوق»، بطولة حبيب غلوم وهيفاء حسين، تأليف عبد المحسن الروضان، وإخراج أحمد يعقوب المقلة، ويتألف من 15 حلقة متصلة، حيث تروي كل حلقة قصة مختلفة مرتبطة بأغنية قديمة. ويرصد العمل الأحداث الاجتماعية والتاريخية في منطقة الخليج خلال حقبتي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. وتظهر شيماء في المسلسل الفانتازي «جحا»، المستوحى من التراث الشعبي، بطولة خليل الرميثي وفاطمة عبدالرحيم، تأليف نورة بوفرشل، إخراج أحمد الكوهجي، ويقدم العمل قصصاً عائلية ورسائل إنسانية بأسلوب يمزج بين الخيال والترفيه.