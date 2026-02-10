جيسي عبدو تعود إلى الكوميديا في رمضان

محمد قناوي (القاهرة)



تخوض الممثلة جيسي عبدو تجربة درامية جديدة، من خلال مسلسل «لوبي الغرام»، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني، يشارك في بطولته معتصم النهار، باميلا الكيك، ريان حركة، يارا صبري، ميا سعيد، وجنيد زين الدين، تأليف منة فوزي وجيمي بو عيد، وإخراج جو بو عيد.وعن دورها في العمل، قالت عبدو: أجسّد شخصية «تالا»، الفتاة التي تخفي خلف ملامحها حكاية قديمة وأسراراً مؤجلة، لتجد نفسها فجأة داخل عالم مليء بالمفاجآت والمواقف الكوميدية المتشابكة.



وأوضحت أن المسلسل ينتمي إلى فئة الكوميديا الاجتماعية، وتدور أحداثه داخل فندق فاخر يشكّل نقطة التقاء لشخصيات متعددة الخلفيات والطباع، لكل منها قصتها الخاصة وأسرارها، التي تنكشف تدريجياً مع تصاعد الأحداث.



وبين سوء الفهم والمواقف الطريفة، تتطور الدراما في إطار خفيف يمزج بين الضحك واللحظات الإنسانية الصادقة. وأشارت عبدو إلى أن شخصية «تالا» تمثل عودة لها إلى المساحة الكوميدية، التي حققت من خلالها شهرة واسعة في بداياتها، ولكن بروح أكثر نضجاً وتعقيداً هذه المرة، موضحة أن «تالا» ليست مجرد شخصية عابرة، بل تشكّل محوراً أساسياً في تطور الحبكة، إذ يحمل ماضيها الغامض مفاتيح تحولات تؤثر على مسار الأحداث. وعبّرت عن تعلقها الكبير بهذه الشخصية، لا سيما أنها من أكثر الأدوار التي أحبتها، لما تحمله من تناقضات تجمع بين القوة والضعف، والمرح والانكسار، والهروب من الماضي ومحاولة بناء مستقبل جديد.وأكدت عبدو أن النجاح الحقيقي لأي ممثل لا يرتبط بحجم الدور أو ترتيب الاسم على الأفيش بقدر ما يرتبط بصدق الأداء وقدرة الممثل على إقناع الجمهور والتأثير فيه، لافتة إلى أن دخولها عالم التمثيل لم يكن اعتماداً على جمالها فقط، بل على موهبتها التي اكتشفها مبكراً المخرج والمؤلف شربل خليل.