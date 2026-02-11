يسرا اللوزي في «كان ياما كان» برمضان

محمد قناوي (القاهرة) تشارك الممثلة يسرا اللوزي في بطولة مسلسل «كان ياما كان»، مع ماجد الكدواني، وعارفة عبد الرسول، ونهي عابدين، ويوسف عمر، تأليف شيرين دياب، وإخراج كريم العدل، ومن المقرر أن يُعرض في الموسم الرمضاني.

وتدور أحداث المسلسل، المكوّن من 15 حلقة، حول الصراعات الإنسانية المعقّدة. وأوضحت يسرا أن تعاونها مع الكدواني يمثِّل تحقيقاً لحلم قديم، وقالت: على مدار 10 سنوات، كلما سُئلت عن الممثل الذي أتمنى العمل معه، كان جوابي دائماً ماجد الكدواني، واختيارنا معاً في هذا العمل منح التجربة خصوصية كبيرة. كما تشارك يسرا في الجزء السادس من مسلسل «المداح»، أمام حمادة هلال، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققته في الجزء الخامس بشخصية «تاج»، مُعربة عن سعادتها بالاستمرار في العمل مع تطور الشخصية ضمن الأحداث الجديدة.

وتدور أحداث «المداح 6» في إطار من الرعب والتشويق، حيث يواصل صابر المداح رحلته المليئة بالمخاطر، ساعياً إلى حماية نفسه وأسرته. وعن ظهورها في موسم رمضان بشخصيتين مختلفتين تماماً، أوضحت يسرا أن الأمر يتطلب جهداً، إذ إن تصوير مسلسل واحد خلال الموسم الرمضاني يسبّب إرهاقاً شديداً، فكيف يكون الحال بالنسبة لتصوير عملين في الوقت نفسه، مع التحضير لشخصيتين متباينتين تماماً، وهي ليست المرة الأولى التي تشارك فيها بأكثر من عمل في رمضان. وعلى صعيد السينما، انتهت يسرا اللوزي من تصوير فيلم «صقر وكناريا»، مع محمد إمام، شيكو، يارا السكري، وانتصار، تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي.

وينتمي الفيلم إلى نوعية الأكشن الكوميدي، وتجسِّد خلاله شخصية طبيبة تجميل متزوجة من كاتب روائي، يؤدي دوره شيكو، يعيش حالة من الإحباط بسبب عدم خروج أعماله إلى النور، وتدور الأحداث حول ملاكم شاب، يجسِّد دوره محمد إمام.

وانتهت يسرا من تصوير فيلم «برلين»، مع منّة شلبي، فدوى عابد، ومحمد حاتم، وإخراج أحمد عبد الله السيد، وتدور أحداثه حول قضية المهاجرين العرب في ألمانيا.

وقالت: أشعر بسعادة عندما أقدم دوراً مختلفاً أو بعيداً عن شخصيتي الحقيقية، ويحتاج إلى مجهود كبير لأنه يكون تحدياً حقيقياً، واستمتع بالتحدي وبالخروج عن المألوف.

