«أيام الشارقة التراثية» تعزِّز الوعي المجتمعي

الشارقة (وام)

تواصل «أيام الشارقة التراثية»، التي ينظّمها معهد الشارقة للتراث في قلب الشارقة حتى 15 فبراير، برنامجها الثقافي والفكري الذي يستحضر ملامح الهوية ويستكشف تجلياتها في تفاصيل الحياة اليومية.وتشكِّل الجلسات الفكرية المصاحبة للفعاليات مساحةً للحوار المعرفي حول عناصر التراث الثقافي غير المادي ودورها في بناء الوعي المجتمعي. وضِمن فعاليات «أيام الشارقة التراثية»، احتضن بيت النابودة جلسةً فكرية سلّطت الضوء على الحِرف التراثية بوصفها ذاكرةً حيّة للمكان والإنسان وجسراً يربط الماضي بالحاضر، ويعزّز استمرارية الهوية الثقافية في وجدان المجتمع. وتناول الفنان عبد الله صالح، في المحور الأول، دور الحِرف التراثية كذاكرةٍ للمكان والإنسان، واستعرض الحِرف والمِهن في دولة الإمارات، من خلال تجربة شخصية عكست ارتباط الإنسان ببيئته وقدرته على توظيف الموارد المحلية لتلبية احتياجاته والتعبير عن هويته، بما يعكس عمق العلاقة بين الحِرفة والبيئة والإنسان في آنٍ واحد. وناقش الدكتور خالد متولي، من معهد الفنون في مصر، في المحور الثاني، موضوع الحِرف التراثية بين الاستمرار والتجديد، مؤكداً أهمية تنمية الحِرَف التقليدية وتحديثها، بما يضمن استدامتها، ويواكب التحولات المعاصرة، من دون الإخلال بجوهرها وقيمتها الثقافية، ونوّه إلى ضرورة دعم الحِرفيين ونقل خبراتهم إلى الأجيال بأساليب تعليمية وتدريبية حديثة. وأكدت الجلسة أن الحِرف التراثية ليست مجرد أعمالٍ يدوية أو منتجاتٍ تقليدية، بل تمثِّل جزءاً أصيلاً من حياة المجتمع، وتعكس قدراته وقيمه وعلاقته بالبيئة، مجسِّدة قصص الكفاح والإبداع الإنساني عبر العصور، ومؤكدةً دورها في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الوعي بأهمية صون الموروث الثقافي.