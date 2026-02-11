«ياس» و«السعديات» تحصدان أكثر من 195 جائزة

أبوظبي (وام)

حصدت جزيرتا ياس والسعديات أكثر من 195 جائزة إقليمية ودولية خلال عام 2025، ما يعزِّز مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة للترفيه والسياحة.غطّت الجوائز مجموعة متنوعة من الفئات شملت المدن الترفيهية والمعالم الثقافية والضيافة والمطاعم ومفاهيم الاستدامة والتسويق وتجارب الضيوف، ما يعكس عمق وتنوّع منظومة السياحة في أبوظبي.

ويؤكد الحضور المتواصل لجزيرة ياس وجزيرة السعديات على منصات التكريم العالمية الدور الرئيس الذي تقوم به «ميرال» في رسم ملامح المشهد السياحي في أبوظبي، وتعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية ذات حضور مؤثِّر وتنافسية عالية.

وقال الدكتور محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لـ«ميرال»: إن هذه الجوائز تعكس التزامنا الثابت بتقديم تجارب استثنائية لا تُنسى لضيوفنا، بما يدعم طموحات أبوظبي السياحية على المدى الطويل. وتجسِّد هذه الإنجازات ثمرة الجهود المتكاملة لفرق عملنا وبالتعاون مع شركائنا، لترسيخ مكانة جزيرتي ياس والسعديات وجهتين عالميتين رائدتين.. ومع تطلُّعنا إلى المرحلة المقبلة، يظل تركيزنا منصباً على تطوير وجهات تُلهم الجميع، وتحقق قيمة مستدامة، وتعزِّز مكانة أبوظبي وجهة عالمية للثقافة والترفيه والسياحة.