الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«ياس» و«السعديات» تحصدان أكثر من 195 جائزة

«ياس» و«السعديات» تحصدان أكثر من 195 جائزة
11 فبراير 2026 15:24

أبوظبي (وام) 
حصدت جزيرتا ياس والسعديات أكثر من 195 جائزة إقليمية ودولية خلال عام 2025، ما يعزِّز مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة للترفيه والسياحة.غطّت الجوائز مجموعة متنوعة من الفئات شملت المدن الترفيهية والمعالم الثقافية والضيافة والمطاعم ومفاهيم الاستدامة والتسويق وتجارب الضيوف، ما يعكس عمق وتنوّع منظومة السياحة في أبوظبي.

أخبار ذات صلة
الإمارات تتصدر أكثر الدول مشاركة في ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»
ذياب بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026

ويؤكد الحضور المتواصل لجزيرة ياس وجزيرة السعديات على منصات التكريم العالمية الدور الرئيس الذي تقوم به «ميرال» في رسم ملامح المشهد السياحي في أبوظبي، وتعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية ذات حضور مؤثِّر وتنافسية عالية.
وقال الدكتور محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لـ«ميرال»: إن هذه الجوائز تعكس التزامنا الثابت بتقديم تجارب استثنائية لا تُنسى لضيوفنا، بما يدعم طموحات أبوظبي السياحية على المدى الطويل. وتجسِّد هذه الإنجازات ثمرة الجهود المتكاملة لفرق عملنا وبالتعاون مع شركائنا، لترسيخ مكانة جزيرتي ياس والسعديات وجهتين عالميتين رائدتين.. ومع تطلُّعنا إلى المرحلة المقبلة، يظل تركيزنا منصباً على تطوير وجهات تُلهم الجميع، وتحقق قيمة مستدامة، وتعزِّز مكانة أبوظبي وجهة عالمية للثقافة والترفيه والسياحة.

أبوظبي
السعديات
آخر الأخبار
رئيس يويفا: كرة القدم هي الفائزة بعد انتهاء صفحة دوري السوبر
الرياضة
رئيس يويفا: كرة القدم هي الفائزة بعد انتهاء صفحة دوري السوبر
اليوم 20:25
حمدان بن محمد يشهد تخريج الدورة الـ 26 من المرشحين البحريين بكلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد تخريج الدورة الـ 26 من المرشحين البحريين بكلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية
اليوم 20:03
رئيس الدولة ورئيس أوغندا يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس أوغندا يبحثان علاقات البلدين
اليوم 19:46
روح «الماسترز 2026» تبحر في الواجهات البحرية لأبوظبي
الرياضة
روح «الماسترز 2026» تبحر في الواجهات البحرية لأبوظبي
اليوم 19:15
«غرفة دبي» تدعم توسع أعمال «تمور البركة» في السوق الإندونيسية
اقتصاد
«غرفة دبي» تدعم توسع أعمال «تمور البركة» في السوق الإندونيسية
اليوم 19:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©